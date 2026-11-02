У Великій Британії понад 2,3 млн домогосподарств можуть зіткнутися з істотним зростанням іпотечних платежів у 2027 році, коли завершиться дія їхніх договорів із фіксованою ставкою. Це відбувається на тлі очікуваного підвищення базової ставки Банком Англії з 3,75% до 4% 5 листопада.

Як повідомляє The Guardian, фінансові ринки очікують, що це може стати першим із чотирьох підвищень на 0,25 відсоткового пункту протягом наступних 12 місяців. Водночас частина економістів лондонського Сіті вважає імовірнішими два підвищення ставки до липня.

Завершення фіксованих ставок

У другій половині поточного року на нові умови кредитування, за прогнозом, перейдуть близько 700 тис. позичальників. Ще 2,3 млн домогосподарств завершать договори з фіксованою ставкою наступного року, свідчать дані банківської асоціації UK Finance.

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Базова ставка Банку Англії не змінювалася з грудня минулого року. Однак коливання на ринку облігацій, частково пов’язані з цінами на енергоносії та побоюваннями щодо інфляції через війну на Близькому Сході, вже підвищили свопові ставки, від яких залежить ціна фіксованої іпотеки.

Інфляція та витрати домогосподарств

Інфляція у Великій Британії у вересні сягнула 3,5%. Голова Банку Англії Ендрю Бейлі заявив, що Комітет із монетарної політики стежить, чи передається зростання цін у підвищення зарплат. Такий ефект другого раунду може сприяти закріпленню інфляції.

Кількість схвалених іпотечних кредитів у вересні впала майже до трирічного мінімуму через подорожчання запозичень. Управління бюджетної відповідальності прогнозує, що наявні доходи домогосподарств з урахуванням інфляції наступного року скоротяться на 0,6%. За останнім прогнозом EDF, енергетичний ціновий ліміт Ofgem, який визначає рахунки домогосподарств, у січні може зрости більш ніж на 400 фунтів стерлінгів.

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