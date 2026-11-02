英国超过230万户家庭可能在2027年面临抵押贷款还款额大幅增加，届时其固定利率合同将到期。这一情况发生之际，英格兰银行预计将于11月5日把基准利率从3.75%上调至4%。

据《卫报》报道，金融市场预计，这可能是未来12个月内四次上调0.25个百分点中的首次。与此同时，伦敦金融城的一些经济学家认为，到7月前两次加息的可能性更大。

固定利率到期

预计在今年下半年，约70万名借款人将转入新的贷款条件。银行业协会UK Finance的数据显示，另有230万户家庭将在明年结束固定利率合同。

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英格兰银行的基准利率自去年12月以来一直未变。不过，债券市场的波动——部分与能源价格以及中东战争引发的通胀担忧有关——已经推高了掉期利率，而固定利率抵押贷款的价格取决于掉期利率。

通胀与家庭支出

英国9月通胀率达到3.5%。英格兰银行行长安德鲁·贝利表示，货币政策委员会正在关注物价上涨是否传导为工资上涨。这种第二轮效应可能导致通胀固化。

由于借贷成本上升，9月获批的抵押贷款数量降至近三年来的低点。预算责任办公室预测，家庭经通胀调整后的可支配收入明年将下降0.6%。根据EDF的最新预测，决定家庭账单的Ofgem能源价格上限可能在1月上涨超过400英镑。

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