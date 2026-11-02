W Wielkiej Brytanii ponad 2,3 mln gospodarstw domowych może stanąć w obliczu znacznego wzrostu rat kredytów hipotecznych w 2027 roku, gdy wygasną ich umowy o stałym oprocentowaniu. Dzieje się to w związku z oczekiwanym podniesieniem stopy bazowej Banku Anglii z 3,75% do 4% 5 listopada.

Jak informuje The Guardian, rynki finansowe oczekują, że może to być pierwsza z czterech podwyżek o 0,25 punktu procentowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie część ekonomistów z londyńskiego City uważa, że bardziej prawdopodobne są dwie podwyżki stóp do lipca.

Wygaśnięcie stałych stóp

W drugiej połowie bieżącego roku około 700 tys. kredytobiorców ma według prognoz przejść na nowe warunki kredytowania. Kolejne 2,3 mln gospodarstw domowych zakończy umowy o stałym oprocentowaniu w przyszłym roku, wynika z danych stowarzyszenia bankowego UK Finance.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stopa bazowa Banku Anglii nie zmieniła się od grudnia ubiegłego roku. Jednak wahania na rynku obligacji, częściowo związane z cenami energii i obawami o inflację z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, już podniosły stawki swapowe, od których zależy cena kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu.

Inflacja i koszty gospodarstw domowych

Inflacja w Wielkiej Brytanii osiągnęła we wrześniu 3,5%. Prezes Banku Anglii Andrew Bailey oświadczył, że Komitet Polityki Pieniężnej monitoruje, czy wzrost cen przekłada się na podwyżki płac. Taki efekt drugiej rundy może przyczyniać się do utrwalenia inflacji.

Liczba zatwierdzonych kredytów hipotecznych we wrześniu spadła niemal do najniższego poziomu od trzech lat z powodu wzrostu kosztów pożyczania. Urząd Odpowiedzialności Budżetowej prognozuje, że realne dochody rozporządzalne gospodarstw domowych zmniejszą się w przyszłym roku o 0,6%. Według najnowszej prognozy EDF limit cen energii Ofgem, który określa rachunki gospodarstw domowych, może w styczniu wzrosnąć o ponad 400 funtów szterlingów.

Czytaj nas na