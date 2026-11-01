巴基斯坦KSE-100指数10月下跌3560点——Dawn

巴基斯坦证券交易所（PSX）位于卡拉奇的主要KSE-100指数在10月底下跌3560点，跌幅为2.1%，至166,409点。正如Dawn报道，中东紧张局势以及巴基斯坦在开伯尔-普什图省实施紧急状态和省长管治后出现的国内政治不确定性，影响了投资者情绪。

下跌原因

Topline Securities将该指数的月度下跌归因于地缘政治不确定性、外国证券投资资本外流、大型公司股票的获利回吐，以及投资者因全球金融市场波动和国内宏观经济风险而保持谨慎。

月末，随着为解决美国与伊朗之间冲突而进行的外交努力，以及好于预期的企业财报，市场部分收复失地。根据AKD Securities的数据，10月最后一周，KSE-100上涨4034点，涨幅为2.5%，日均交易量跃升121%，达到10.95亿股。

利率与油价

10月26日，巴基斯坦国家银行将基准利率上调50个基点至12%。该监管机构解释称，这一决定是由于能源价格上涨和影响通胀前景的地缘政治不确定性。这是自4月以来首次加息。

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9月，通胀率从8月的11.15%放缓至10.26%，但仍显著高于2025年9月录得的5.76%。与此同时，巴基斯坦9月经常账户赤字从一个月前的7300万美元扩大至3.56亿美元。

交易与企业利润

10月股票日均交易量为6亿股，比9月增长27%。交易额增长19%，达到230亿巴基斯坦卢比。占KSE-100指数权重96%的公司在2026年前9个月的利润同比增长26%，达到1.638万亿卢比。

由于胡塞武装袭击沙特阿拉伯以及霍尔木兹海峡附近发生油轮事件后对供应的担忧，油价维持高位。截至周五，布伦特原油价格一周上涨0.7%，至每桶117.10美元。分析师预计，巴基斯坦市场情绪将继续取决于美国与伊朗关系的发展以及国际油价。

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