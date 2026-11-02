沙特阿拉伯2026年第三季度国内生产总值同比下降3.8%。与第二季度经济萎缩4.7%相比，降幅有所放缓。据《Asharq Al-Awsat》报道，主要原因是石油活动下降20.4%，而非石油部门在上一季度增长0.9%后增长了1.9%。

各部门贡献

根据总统计局的数据，石油活动使总体GDP指标下降4.7个百分点，政府活动又使其下降0.4个百分点。与此同时，非石油活动贡献了1.1个百分点，产品净税贡献约0.1个百分点。

按季度计算，经季节调整后的实际GDP增长1.3%。与第二季度相比，石油活动增长5.7%，非石油活动增长0.6%，而政府活动下降1.2%。

第三季度，霍尔木兹海峡航运中断以及东西管道于9月暂时停运，对经济形势造成影响。

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IMF预测与非石油部门

国际货币基金组织上个月表示，沙特阿拉伯现有的财政储备和替代性石油出口渠道有助于限制战争造成的经济损失。该基金认为，该国比其他波斯湾国家更有能力应对中断带来的后果。

IMF预测，随着石油活动、贸易和航运预计回暖，沙特阿拉伯经济将在2027年复苏并增长7.9%。与此同时，该国政府预计2026年经济将萎缩3.6%，预算赤字将达到GDP的4.9%。

法赫德国王石油与矿业大学经济学家阿卜杜拉·阿尔-米尔将非石油部门的韧性归因于政府支出、私营企业活动和消费支出。他还指出，Riyad Bank采购经理人指数9月达到55.3点，连续第六个月显示非石油私营部门扩张。据他称，非石油活动占经济的比重升至57.3%，沙特公民失业率则降至6.5%。

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