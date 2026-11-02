塞尔维亚拘留了Alta Bank所有者达沃尔·马楚拉，后者涉嫌滥用职权并从银行金库非法取走资金。据Balkan Insight报道，涉案金额为450亿塞尔维亚第纳尔——接近3.85亿欧元。

此次拘留发生在塞尔维亚国家银行10月31日撤销Alta Bank营业许可三天后。监管机构称，作出这一决定是由于该银行财务状况显著恶化，以及对其流动性的担忧。央行表示，存款人的利益面临风险。

检方的怀疑

据打击有组织犯罪检察院称，马楚拉在10月31日之前超越了其职权范围。与他一同被拘留的还有财资和现金管理部门主管G.M.以及财资部门员工I.P.。

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调查人员怀疑，两名负责金库内资产操作的员工向马楚拉提供了门禁卡，或使用自己的卡，并在场以协助其未经授权进入金库。检方称，马楚拉在此类进入过程中从金库拿走资金，获得了约450亿第纳尔的非法经济利益。

北马其顿的措施

北马其顿中央银行已对Alta Bank AD Bitola实施临时接管，该行的大股东是Alta Bank AD Belgrade。该决定是在资金大幅外流后作出的：数天内，位于比托拉的这家银行约有200万欧元被取走。

临时管理最长可持续三个月。在此期间，由中央银行任命的管理人将负责经营该机构，而塞尔维亚大股东将失去投票权。客户获准每周通过支付卡提取不超过1万第纳尔，即约160欧元。

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