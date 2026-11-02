В Сербии задержали владельца Alta Bank Давора Мацуру по подозрению в злоупотреблении служебным положением и незаконном изъятии средств из банковского хранилища. Как сообщает Balkan Insight, речь идет о 45 млрд сербских динаров — почти €385 млн.

Задержание произошло через три дня после того, как Национальный банк Сербии 31 октября отозвал у Alta Bank лицензию на работу. Регулятор объяснил решение существенным ухудшением финансового состояния банка и опасениями по поводу его ликвидности. В центробанке заявили, что под угрозой оказались интересы вкладчиков.

Подозрения прокуратуры

По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, Мацура до 31 октября превышал пределы своих полномочий. Вместе с ним задержали директора департамента казначейства и управления денежными средствами, названного инициалами G.M., а также сотрудника казначейства I.P.

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Следствие подозревает, что двое сотрудников, отвечавших за операции с активами в хранилище, передавали Мацуре карты доступа или использовали собственные карты и присутствовали, чтобы обеспечить несанкционированный доступ к хранилищу. По версии прокуратуры, во время таких входов Мацура забирал деньги из хранилища, получив незаконную финансовую выгоду примерно на 45 млрд динаров.

Меры в Северной Македонии

Центральный банк Северной Македонии временно взял под управление банк Alta Bank AD Bitola, мажоритарным акционером которого был Alta Bank AD Belgrade. Решение приняли после резкого оттока средств: за несколько дней из банка в Битоле сняли около €2 млн.

Временная администрация может продлиться до трех месяцев. В этот период назначенные центробанком администраторы будут управлять учреждением, а сербский мажоритарный акционер утратит право голоса. Клиентам разрешили снимать с помощью платежных карт не более 10 тыс. денаров, или около €160, в неделю.

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