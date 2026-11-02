W Serbii zatrzymano właściciela Alta Bank, Davora Macurę, pod zarzutem nadużycia stanowiska służbowego i bezprawnego wyprowadzenia środków z bankowego skarbca. Jak podaje Balkan Insight, chodzi o 45 mld serbskich dinarów — niemal 385 mln euro.

Do zatrzymania doszło trzy dni po tym, jak Narodowy Bank Serbii 31 października cofnął Alta Bank licencję na działalność. Regulator wyjaśnił decyzję znacznym pogorszeniem sytuacji finansowej banku i obawami dotyczącymi jego płynności. Bank centralny oświadczył, że zagrożone zostały interesy deponentów.

Podejrzenia prokuratury

Według prokuratury ds. przestępczości zorganizowanej Macura do 31 października przekraczał granice swoich uprawnień. Wraz z nim zatrzymano dyrektora departamentu skarbu i zarządzania gotówką, wskazanego inicjałami G.M., a także pracownika skarbu I.P.

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Śledczy podejrzewają, że dwaj pracownicy odpowiedzialni za operacje na aktywach w skarbcu przekazywali Macurze karty dostępu lub używali własnych kart i byli obecni, aby umożliwić nieuprawniony dostęp do skarbca. Według prokuratury podczas takich wejść Macura zabierał pieniądze ze skarbca, uzyskując bezprawną korzyść finansową w wysokości około 45 mld dinarów.

Działania w Macedonii Północnej

Bank centralny Macedonii Północnej objął tymczasowym zarządem bank Alta Bank AD Bitola, którego większościowym akcjonariuszem był Alta Bank AD Belgrade. Decyzję podjęto po gwałtownym odpływie środków: w ciągu kilku dni z banku w Bitoli wypłacono około 2 mln euro.

Tymczasowy zarząd może potrwać do trzech miesięcy. W tym okresie instytucją będą kierować administratorzy powołani przez bank centralny, a serbski większościowy akcjonariusz utraci prawo głosu. Klientom zezwolono na wypłatę kartami płatniczymi nie więcej niż 10 tys. denarów, czyli około 160 euro, tygodniowo.

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