Трудовые фонды Тайваня за первые девять месяцев года получили совокупный инвестиционный доход в размере 2,4 трлн тайваньских долларов, или 73,64 млрд долларов США. Общая доходность составила 30,73%, а активы под управлением фондов в конце сентября достигли 9,21 трлн тайваньских долларов.

В сентябре фонды получили 117,8 млрд тайваньских долларов инвестиционного дохода, сохранив положительный результат несмотря на усиленную волатильность на мировых финансовых рынках, сообщает Taipei Times со ссылкой на Бюро трудовых фондов Тайваня. Согласно последнему отчету бюро, накопленный инвестиционный доход по состоянию на конец сентября составил 2,44 трлн тайваньских долларов.

Результаты отдельных фондов

Крупнейший Пенсионный фонд новой пенсионной системы, активы которого составляли 6,06 трлн тайваньских долларов, показал доходность 30,43%. Пенсионный фонд старой системы с активами 1,21 трлн тайваньских долларов продемонстрировал самую высокую доходность — 44,16%.

Доходность Фонда трудового страхования с активами 1,68 трлн тайваньских долларов составила 27,14%. Фонд страхования занятости с активами 190,2 млрд тайваньских долларов показал доходность 2,73%, Фонд страхования от несчастных случаев на производстве — 1,51%, а Фонд выплат задолженной заработной платы — 17,33%.

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Рыночные факторы

Бюро также управляет Национальным фондом пенсионного страхования от имени Министерства здравоохранения и социального обеспечения, а также Пенсионным фондом фермеров от имени Министерства сельского хозяйства. Их доходность составила соответственно 29,57% и 40,72%.

В бюро заявили, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке в сентябре повысила мировые цены на энергоносители, усилив инфляционные опасения и неопределенность относительно глобальной экономики. Повышение ставок Федеральной резервной системой США укрепило доллар и повысило доходность американских государственных облигаций. В то же время спрос на полупроводники и цепочку поставок для искусственного интеллекта поддерживал тайваньский фондовый индекс, хотя рост был сосредоточен в нескольких крупных технологических компаниях.

Бюро сообщило, что, несмотря на геополитическую напряженность, инфляционное давление и более жесткую денежно-кредитную политику, будет придерживаться осторожной инвестиционной стратегии, ориентированной на стабильную долгосрочную доходность.

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