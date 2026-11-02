В Украине насчитывается 165,4 тысячи госслужащих: сколько они зарабатывают

Средняя заработная плата сотрудников центральных органов исполнительной власти в сентябре 2026 года составила 63,88 тыс. грн. Это на 4,8 тыс. грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в государственных органах работали 165,4 тыс. человек. За год их число сократилось на 1,2 тыс. сотрудников.

Где платят больше всего

В пятерку государственных органов с самой высокой средней зарплатой в сентябре вошли:

НКРЭКП — 105,8 тыс. грн;

НАЗК — 99,5 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады — 96,8 тыс. грн;

Министерство социальной политики, семьи и единства — 96,3 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины — 94,3 тыс. грн.

В Министерстве финансов пояснили, что ежемесячные колебания зарплат связаны, в частности, с выплатами пособий на оздоровление во время отпусков, компенсациями за неиспользованные дни отдыха и материальной помощью для решения социально-бытовых вопросов.

Сколько получают судьи

В сентябре среднее начисленное вознаграждение судей в высших судебных органах составило:

Конституционный Суд — 586,9 тыс. грн;

Верховный Суд — 332 тыс. грн;

Высшая квалификационная комиссия судей — 296,3 тыс. грн;

Высший совет правосудия — 293,3 тыс. грн;

Высший антикоррупционный суд — 290,3 тыс. грн.

Источник: Министерство финансов Украины

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский сообщил, что получает 100 тыс. грн в месяц.

Народный депутат Ярослав Железняк во время рассмотрения поправки об увеличении денежного довольствия украинских военнослужащих заявил о необходимости повысить зарплаты парламентариям.

Верховная Рада поддержала проект госбюджета на 2027 год в первом чтении.

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