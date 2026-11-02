W Ukrainie jest 165,4 tysiąca urzędników państwowych: ile zarabiają

Średnie wynagrodzenie pracowników centralnych organów władzy wykonawczej we wrześniu 2026 r. wyniosło 63,88 tys. hrywien. To o 4,8 tys. hrywien więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ogółem w organach państwowych zatrudnionych było 165,4 tys. osób. W ciągu roku liczba ta zmniejszyła się o 1,2 tys. pracowników.

Gdzie płacą najwięcej

Do piątki organów państwowych o najwyższym średnim wynagrodzeniu we wrześniu znalazły się:

NKREKP — 105,8 tys. UAH;

NAZK — 99,5 tys. UAH;

Aparat Rady Najwyższej — 96,8 tys. UAH;

Ministerstwo Polityki Społecznej, Rodziny i Jedności — 96,3 tys. UAH;

Komisja Antymonopolowa Ukrainy — 94,3 tys. UAH.

W Ministerstwie Finansów wyjaśniono, że comiesięczne wahania wynagrodzeń wynikają między innymi z wypłat dodatków zdrowotnych podczas urlopów, rekompensat za niewykorzystane dni urlopu oraz pomocy materialnej przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb socjalno-bytoowych.

Ile zarabiają sędziowie

We wrześniu średnie wynagrodzenie sędziów w najwyższych organach sądowych wyniosło:

Trybunał Konstytucyjny — 586,9 tys. UAH;

Sąd Najwyższy — 332 tys. UAH;

Wyższa Komisja Kwalifikacyjna Sędziów — 296,3 tys. UAH;

Wyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości — 293,3 tys. UAH;

Wyższy Sąd Antykorupcyjny — 290,3 tys. UAH.

Źródło: Ministerstwo Finansów Ukrainy

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski poinformował, że otrzymuje 100 tys. hrywien miesięcznie.

Poseł Jarosław Żelezniak podczas rozpatrywania poprawki dotyczącej podwyższenia wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy stwierdził, że konieczne jest podwyższenie pensji parlamentarzystów.

Rada Najwyższa poparła projekt budżetu państwa na rok 2027 w pierwszym czytaniu.

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