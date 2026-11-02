乌克兰共有16.54万名公务员：他们的薪资是多少

2026年9月，中央行政机关工作人员的平均工资为63.88千格里夫纳。这比去年同期增加了4.8千格里夫纳。

国家机关总共雇佣了16.54万人。一年间，该人数减少了1.2千人。

薪资最高的机构

9月份平均工资最高的五大国家机关包括：

国家能源与公用事业监管委员会（NKREKP）——10.58万格里夫纳；

国家反腐败局（NAZK）——9.95万格里夫纳；

乌克兰最高拉达办公厅——9.68万格里夫纳；

社会政策、家庭与团结部——9.63万格里夫纳；

乌克兰反垄断委员会——9.43万格里夫纳。

财政部解释称，工资的月度波动主要与假期期间发放的疗养津贴、未休假日的补偿以及用于解决社会生活问题的物质援助有关。

法官的薪酬是多少

9月份，高级司法机关法官的平均应计薪酬如下：

宪法法院——58.69万格里夫纳；

最高法院——33.2万格里夫纳；

法官高级资格委员会——29.63万格里夫纳；

最高司法委员会——29.33万格里夫纳；

最高反腐败法院——290.3千格里夫纳。

来源：乌克兰财政部

代理总检察长安东·科瓦尔斯基表示，他每月领取10万格里夫纳。

在审议关于提高乌克兰军人津贴的修正案时，人民代表雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克表示，有必要提高议员的薪资。

乌克兰最高拉达在一读中通过了2027年国家预算草案。

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