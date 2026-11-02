Виконувач обов’язків генпрокурора Ковальський назвав розмір своєї зарплати

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Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський повідомив, що отримує 100 тис. грн на місяць.

Водночас за ним зберігається посада керівника Хмельницької обласної прокуратури, за яку він також продовжує отримувати зарплату.

Про це Ковальський розповів під час закритої зустрічі з представниками медіа.

За його словами, прокурори районних прокуратур заробляють близько 50 тис. грн на місяць. Він назвав такий рівень оплати нормальним, хоча й зазначив, що він нижчий, ніж зарплати слідчих ДБР.

Джерело: Главком

Нагадаємо, 21 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав колишнього керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка винним у внесенні недостовірної інформації до декларацій.

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У депутата Кам’янської районної ради Дмитра Туробойського Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило незадекларовану нерухомість в Іспанії, майно в Україні, доходи та фінансові зобов’язання. Загальна сума розбіжностей між даними декларації та фактичними відомостями становить 20,5 млн грн.

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