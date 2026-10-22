Депутат Дмитро Туробойський приховав нерухомість в Іспанії та майно родини на ₴20,5 млн, — НАЗК

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У депутата Кам’янської районної ради Дмитра Туробойського Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило незадекларовану нерухомість в Іспанії, майно в Україні, доходи та фінансові зобов’язання. Загальна сума розбіжностей між даними декларації та фактичними відомостями становить 20,5 млн грн.

За результатами повної перевірки декларації НАЗК встановило, що депутат не задекларував чотири об’єкти нерухомості в іспанській провінції Жирона.

Два об’єкти — апартаменти площею 85 кв. м та приміщення площею 28 кв. м — із 2019 року належать Дмитру Туробойському та його дружині Владиславі в рівних частках. Ще двома об’єктами, апартаментами площею 68 кв. м і приміщенням площею 27 кв. м, із того самого року володіє дружина депутата.

Сукупна кадастрова вартість цієї нерухомості в гривневому еквіваленті становить близько 5,83 млн грн.

Туробойський стверджував, що майно належить його дружині, а сам він не має до нього стосунку. Довіреність на розпорядження нерухомістю, видану депутату, він пояснив необхідністю виконувати поточні юридичні та побутові дії.

Водночас підтвердних документів депутат не надав, зазначивши, що дружина та документи перебувають за кордоном.

Крім того, до декларації не потрапили будинок площею 321 кв. м у селі Плавещина Дніпропетровської області та земельна ділянка під ним площею 1,5 тис. кв. м. За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, довідкова мінімальна вартість будинку на дату набуття могла становити 1,4 млн грн.

Під час перевірки агентство встановило відсутність відомостей про п’ять об’єктів нерухомості дружини депутата загальною вартістю 938,2 тис. грн. Йдеться про квартири площею 46,8 та 77,9 кв. м, паркомісце і два нежитлові приміщення.

Дмитро Туробойський пояснював брак інформації тим, що дружина з 2022 року проживає за кордоном. Однак перевірка засвідчила, що саме депутат за довіреністю здійснював реєстрацію цих об’єктів.

Також Туробойський не задекларував 17 земельних ділянок дружини на території Вільненської сільської ради Дніпропетровської області. Їхня сукупна мінімальна вартість становить майже 3,8 млн грн.

У НАЗК зазначили, що депутат надав копії державних актів на ці землі. Крім того, його участь у припиненні договорів оренди частини ділянок свідчила про обізнаність щодо цього майна.

Окремо перевірка виявила дві незадекларовані земельні ділянки, які у звітному періоді належали сину депутата Стефану. Одна розташована в Петриківському районі Дніпропетровської області, інша — на вулиці Набережній у тому самому районі. Сукупна вартість цих ділянок становить 66 тис. грн.

НАЗК також виявило невказані власні доходи Дмитра Туробойського на суму понад 3,63 млн грн.

Зокрема, йдеться про:

1,2 млн грн, отриманих від відчуження рухомого майна;

близько 2,39 млн грн від продажу частки у ТОВ «Т.К.Р.»;

розбіжність у розмірі задекларованого підприємницького доходу на 44,1 тис. грн.

Крім того, у декларації не було зазначено 1,13 млн грн доходу дружини від продажу квартири в Дніпрі. За даними документа, під час укладення цієї угоди її представником за довіреністю був сам Туробойський.

Ще 964,5 тис. грн розбіжностей стосувалися корпоративних прав. Депутат не вказав власну частку у ТОВ «Проф ІТ», а також частки дружини у ТОВ «Бухгалтерське бюро» та ТОВ «Абонент XXI».

НАЗК окремо зафіксувало невідображення низки доходів членів сім’ї. Зокрема, у декларації не було відображено подарованої сину Стефану частки у статутному капіталі «Дніпровського лакофарбового заводу «Спектр» вартістю понад 9,62 млн грн.

Перевірка також виявила неточності у відомостях про транспортні засоби.

Зокрема, вартість автомобіля BMW X4 2022 року випуску в декларації зазначили на рівні 2,3 млн грн, тоді як, за даними перевірки, вона була вищою.

Крім того, депутат некоректно відобразив відомості щодо автомобілів Skoda Fabia та Skoda Octavia A8, придбаних у 2025 році, а також Toyota Hiace, придбаного у 2024 році.

НАЗК також встановило наявність кредитів у Креді Агріколь банку та ПриватБанку, а також поворотної фінансової допомоги від ТОВ «Колер-Актив». Загальна сума розбіжностей у цьому розділі, за розрахунками агентства, перевищила 2,8 млн грн.

Окрім цього, депутат не зазначив відомості про банк Sabadell в Іспанії, де рахунки відкриті як у нього, так і в дружини. Також у декларації були відсутні дані про його рахунки в Креді Агріколь банку.

За результатами повної перевірки декларації Дмитра Туробойського Національне агентство з питань запобігання корупції встановило розбіжності між задекларованими та фактичними даними на загальну суму 20,5 млн грн.

У матеріалі перевірки зазначено частину 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України, яка стосується декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, 21 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав колишнього керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка винним у внесенні недостовірної інформації до декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення в декларації за 2025 рік Олени Дзюби, членкині експертної команди Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова, яка раніше працювала в системі МСЕК. У декларації не вказали квартиру чоловіка вартістю понад 3,4 млн грн, автомобіль Toyota Venza та інше майно. Також у НАЗК виникли питання щодо походження готівки на понад 1,4 млн грн і грошей, за які свекруха посадовиці придбала квартиру для сина.

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