Poseł Dmytro Turobojski zataił nieruchomości w Hiszpanii oraz majątek rodziny o wartości 20,5 mln hrywien — poinformowała NAZK

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) wykryła u Dmitrija Turobojskiego, posła do Rady Rejonowej w Kam’jańsku, niezgłoszone nieruchomości w Hiszpanii, majątek na Ukrainie, dochody oraz zobowiązania finansowe. Łączna kwota rozbieżności między danymi zawartymi w oświadczeniu a faktycznymi informacjami wynosi 20,5 mln hrywien.

W wyniku pełnej kontroli oświadczenia majątkowego NAZK ustaliło, że radny nie zadeklarował czterech nieruchomości w hiszpańskiej prowincji Girona.

Dwie nieruchomości — apartament o powierzchni 85 m² oraz lokal o powierzchni 28 m² — od 2019 roku należą w równych częściach do Dmytro Turobojskiego i jego żony Władysławy. Kolejne dwie nieruchomości – apartament o powierzchni 68 m² oraz lokal o powierzchni 27 m² – od tego samego roku należą do żony posła.

Łączna wartość katastralna tych nieruchomości w przeliczeniu na hrywny wynosi około 5,83 mln UAH.

Turobojski twierdził, że majątek należy do jego żony, a on sam nie ma z nim nic wspólnego. Pełnomocnictwo do dysponowania nieruchomością, wydane posłowi, wyjaśnił koniecznością wykonywania bieżących czynności prawnych i codziennych spraw.

Jednocześnie poseł nie przedstawił dokumentów potwierdzających, zaznaczając, że zarówno jego żona, jak i dokumenty znajdują się za granicą.

Ponadto w oświadczeniu nie uwzględniono domu o powierzchni 321 m² we wsi Plaveszczyna w obwodzie dniepropetrowskim oraz działki gruntowej pod nim o powierzchni 1,5 tys. m². Według informacji Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Badań Sądowych orientacyjna minimalna wartość domu w dniu nabycia mogła wynosić 1,4 mln hrywien.

Podczas kontroli agencja stwierdziła brak informacji o pięciu nieruchomościach żony posła o łącznej wartości 938,2 tys. hrywien. Chodzi o mieszkania o powierzchni 46,8 i 77,9 m², miejsce parkingowe oraz dwa lokale niemieszkalne.

Dmytro Turobojski tłumaczył brak informacji tym, że jego żona od 2022 roku mieszka za granicą. Jednak kontrola wykazała, że to właśnie poseł, na podstawie pełnomocnictwa, dokonał rejestracji tych nieruchomości.

Ponadto Turobojski nie zadeklarował 17 działek żony na terenie rady wiejskiej Wilne w obwodzie dniepropetrowskim. Ich łączna minimalna wartość wynosi prawie 3,8 mln hrywien.

W NAZK zaznaczono, że poseł dostarczył kopie aktów państwowych dotyczących tych gruntów. Ponadto jego udział w rozwiązaniu umów dzierżawy części działek świadczył o jego wiedzy na temat tego majątku.

Osobno kontrola wykazała dwie niezgłoszone działki, które w okresie sprawozdawczym należały do syna posła, Stefana. Jedna z nich znajduje się w rejonie Petrykivskim w obwodzie dniepropetrowskim, a druga – przy ulicy Naberezhnej w tym samym rejonie. Łączna wartość tych działek wynosi 66 tys. hrywien.

NAZK wykryła również niezgłoszone dochody własne Dmytro Turobojskiego w wysokości ponad 3,63 mln hrywien.

W szczególności chodzi o:

1,2 mln hrywien uzyskanych ze zbycia majątku ruchomego;

około 2,39 mln hrywien ze sprzedaży udziału w spółce „T.K.R.”;

rozbieżność w wysokości zadeklarowanego dochodu z działalności gospodarczej wynosząca 44,1 tys. hrywien.

Ponadto w zeznaniu nie wykazano 1,13 mln hrywien dochodu żony ze sprzedaży mieszkania w Dnieprze. Zgodnie z treścią dokumentu, podczas zawierania tej transakcji jej pełnomocnikiem na podstawie pełnomocnictwa był sam Turobojski.

Kolejne 964,5 tys. UAH rozbieżności dotyczyły praw korporacyjnych. Poseł nie wskazał swojego udziału w spółce „Prof IT”, a także udziałów żony w spółkach „Biuro Księgowe” i „Abonent XXI”.

NAZK oddzielnie odnotowała brak wykazania szeregu dochodów członków rodziny. W szczególności w oświadczeniu nie uwzględniono podarowanego synowi Stefanowi udziału w kapitale zakładowym „Dnieprowskiego Zakładu Lakierniczo-Farbiarskiego »Spektr«” o wartości ponad 9,62 mln hrywien.

Kontrola wykazała również nieścisłości w danych dotyczących środków transportu.

W szczególności wartość samochodu BMW X4 z 2022 roku została w deklaracji podana na poziomie 2,3 mln hrywien, podczas gdy według wyników kontroli była ona wyższa.

Ponadto poseł nieprawidłowo wykazał informacje dotyczące samochodów Skoda Fabia i Skoda Octavia A8, zakupionych w 2025 roku, a także Toyoty Hiace, zakupionej w 2024 roku.

NAZK ustaliła również istnienie kredytów w banku Crédit Agricole i PrivatBanku, a także zwrotnej pomocy finansowej od spółki „Koler-Aktiv”. Łączna kwota rozbieżności w tej sekcji, według obliczeń agencji, przekroczyła 2,8 mln hrywien.

Ponadto poseł nie podał informacji o banku Sabadell w Hiszpanii, gdzie rachunki są otwarte zarówno na jego nazwisko, jak i na nazwisko żony. W oświadczeniu brakowało również danych dotyczących jego rachunków w banku Crédit Agricole.

W wyniku pełnej kontroli oświadczenia Dmytro Turobojskiego Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji stwierdziła rozbieżności między danymi zadeklarowanymi a faktycznymi na łączną kwotę 20,5 mln hrywien.

W protokole kontroli powołano się na część 2 artykułu 366-2 Kodeksu karnego Ukrainy, dotyczącą zgłaszania nieprawdziwych informacji.

Przypomnijmy, że 21 października 2026 roku Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał byłego szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Środków Leczniczych i Kontroli Narkotyków Romana Isajenko za winnego podania nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji wykryła nieprawidłowości w oświadczeniu za rok 2025 Oleny Dzyuby, członkini zespołu ekspertów Winnickiego Okręgowego Szpitala Klinicznego im. Mikołaja Pirogowa, która wcześniej pracowała w systemie MSEK. W oświadczeniu nie wskazano mieszkania męża o wartości ponad 3,4 mln hrywien, samochodu marki Toyota Venza oraz innego majątku. Ponadto w NAZK pojawiły się pytania dotyczące pochodzenia gotówki w wysokości ponad 1,4 mln hrywien oraz środków, za które teściowa urzędniczki nabyła mieszkanie dla syna.

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