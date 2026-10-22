Депутат Дмитрий Туробойский скрыл недвижимость в Испании и имущество семьи на сумму 20,5 млн гривен, — НАПК

У депутата Каменского районного совета Дмитрия Туробойского Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило незадекларированную недвижимость в Испании, имущество в Украине, доходы и финансовые обязательства. Общая сумма расхождений между данными декларации и фактическими сведениями составляет 20,5 млн грн.

По результатам полной проверки декларации НАЗК установило, что депутат не задекларировал четыре объекта недвижимости в испанской провинции Жирона.

Два объекта — апартаменты площадью 85 кв. м и помещение площадью 28 кв. м — с 2019 года принадлежат Дмитрию Туробойскому и его супруге Владиславе в равных долях. Еще двумя объектами — апартаментами площадью 68 кв. м и помещением площадью 27 кв. м — с того же года владеет супруга депутата.

Совокупная кадастровая стоимость этой недвижимости в гривневом эквиваленте составляет около 5,83 млн грн.

Туробойский утверждал, что имущество принадлежит его супруге, а сам он к нему не имеет отношения. Доверенность на распоряжение недвижимостью, выданную депутату, он объяснил необходимостью выполнения текущих юридических и бытовых действий.

В то же время подтверждающих документов депутат не предоставил, отметив, что жена и документы находятся за границей.

Кроме того, в декларацию не вошли дом площадью 321 кв. м в селе Плавещина Днепропетровской области и земельный участок под ним площадью 1,5 тыс. кв. м. По информации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, справочная минимальная стоимость дома на дату приобретения могла составлять 1,4 млн грн.

В ходе проверки агентство установило отсутствие сведений о пяти объектах недвижимости супруги депутата общей стоимостью 938,2 тыс. грн. Речь идет о квартирах площадью 46,8 и 77,9 кв. м, парковочном месте и двух нежилых помещениях.

Дмитрий Туробойский объяснял отсутствие информации тем, что его жена с 2022 года проживает за границей. Однако проверка показала, что именно депутат по доверенности осуществлял регистрацию этих объектов.

Также Туробойский не задекларировал 17 земельных участков супруги на территории Вильненского сельского совета Днепропетровской области. Их совокупная минимальная стоимость составляет почти 3,8 млн грн.

В НАЗК отметили, что депутат предоставил копии государственных актов на эти земли. Кроме того, его участие в расторжении договоров аренды части участков свидетельствовало об осведомленности об этом имуществе.

Отдельно проверка выявила два незадекларированных земельных участка, которые в отчетном периоде принадлежали сыну депутата Стефану. Один расположен в Петриковском районе Днепропетровской области, другой — на улице Набережной в том же районе. Совокупная стоимость этих участков составляет 66 тыс. грн.

НАПК также выявило неуказанные собственные доходы Дмитрия Туробойского на сумму свыше 3,63 млн грн.

В частности, речь идет о:

1,2 млн грн, полученных от отчуждения движимого имущества;

около 2,39 млн грн от продажи доли в ООО «Т.К.Р.»;

расхождение в размере задекларированного предпринимательского дохода на 44,1 тыс. грн.

Кроме того, в декларации не было указано 1,13 млн грн дохода супруги от продажи квартиры в Днепре. Согласно данным документа, при заключении этой сделки ее представителем по доверенности был сам Туробойский.

Еще 964,5 тыс. грн расхождений касались корпоративных прав. Депутат не указал свою долю в ООО «Проф ИТ», а также доли супруги в ООО «Бухгалтерское бюро» и ООО «Абонент XXI».

НАЗК отдельно зафиксировало неуказание ряда доходов членов семьи. В частности, в декларации не была отражена подаренная сыну Стефану доля в уставном капитале «Днепровского лакокрасочного завода «Спектр» стоимостью более 9,62 млн грн.

Проверка также выявила неточности в сведениях о транспортных средствах.

В частности, стоимость автомобиля BMW X4 2022 года выпуска в декларации указана на уровне 2,3 млн грн, тогда как, по данным проверки, она была выше.

Кроме того, депутат некорректно указал сведения об автомобилях Skoda Fabia и Skoda Octavia A8, приобретенных в 2025 году, а также Toyota Hiace, приобретенном в 2024 году.

НАЗК также установило наличие кредитов в банке «Креди Агриколь» и «ПриватБанке», а также возвратной финансовой помощи от ООО «Колер-Актив». Общая сумма расхождений в этом разделе, по расчетам агентства, превысила 2,8 млн грн.

Кроме того, депутат не указал сведения о банке Sabadell в Испании, где счета открыты как на него, так и на его супругу. Также в декларации отсутствовали данные о его счетах в банке «Креди Агриколь».

По результатам полной проверки декларации Дмитрия Туробойского Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило расхождения между задекларированными и фактическими данными на общую сумму 20,5 млн грн.

В материалах проверки указана часть 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины, касающаяся декларирования недостоверной информации.

Напомним, 21 октября 2026 года Высший антикоррупционный суд признал бывшего руководителя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко виновным во внесении недостоверной информации в декларации.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в декларации за 2025 год Елены Дзюбы, члена экспертной группы Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова, которая ранее работала в системе МСЭК. В декларации не были указаны квартира мужа стоимостью более 3,4 млн грн, автомобиль Toyota Venza и другое имущество. Также у НАПК возникли вопросы относительно происхождения наличных средств на сумму более 1,4 млн грн и денег, за которые свекровь чиновницы приобрела квартиру для сына.

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