议员德米特罗·图罗博伊斯基隐瞒了在西班牙的房产以及价值2050万格里夫纳的家庭财产——国家反腐败局

国家反腐败局（NAZK）发现，卡缅斯克区议会议员德米特里·图罗博伊斯基在西班牙拥有未申报的房产，在乌克兰拥有未申报的财产、收入及财务负债。 申报数据与实际信息之间的差异总额为2050万格里夫纳。

根据对申报材料的全面核查结果，国家反腐败局查明该议员未申报位于西班牙赫罗纳省的四处房产。

其中两处房产——一套面积为85平方米的公寓和一套面积为28平方米的商铺——自2019年起由德米特里·图罗博伊斯基及其妻子弗拉迪斯拉瓦按均等份额共同持有。 另外两处房产——一套68平方米的公寓和一套27平方米的商铺——自同年起由该议员的妻子持有。

这些房产的总地籍价值（按格里夫纳折算）约为583万格里夫纳。

图罗博伊斯基声称，该财产归其妻子所有，他本人与此无关。对于颁发给该议员的房地产处置授权书，他解释称这是为了处理日常的法律事务和生活事务所必需的。

但该议员未提供任何佐证文件，仅表示其妻子及相关文件均在国外。

此外，位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州普拉韦什奇纳村的一栋面积为321平方米的房屋及其下方的1.5千平方米土地也未列入申报表。 据基辅司法鉴定研究所的信息，该房屋在取得时的参考最低价值可能为140万格里夫纳。

在核查过程中，该机构发现该议员妻子的五处房产信息未被申报，总价值为93.82万格里夫纳。 涉及的房产包括面积分别为46.8平方米和77.9平方米的两套公寓、一个停车位以及两处非住宅用房。

德米特罗·图罗博伊斯基将信息缺失归因于其妻子自2022年起居住在国外。然而，核查证实正是该议员通过授权委托书办理了这些房产的登记手续。

此外，图罗博伊斯基还未申报其妻子位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州维尔内村委员会辖区的17块土地。这些土地的最低总价值接近380万格里夫纳。

国家反腐败局指出，该议员提供了这些土地的国有产权证书复印件。此外，他参与终止部分地块的租赁合同一事，也表明其知晓这些财产的存在。

此外，核查还发现两块未申报的土地，这些土地在报告期内属于该议员之子斯特凡。 其中一块位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州佩特里基夫区，另一块位于该区的纳贝雷日纳街。这些地块的总价值为6.6万格里夫纳。

国家反腐败局还查明了德米特里·图罗博伊斯基未申报的个人收入，金额超过363万格里夫纳。

具体包括：

120万格里夫纳，来自动产处置所得；

出售“T.K.R.”有限责任公司股份所得约239万格里夫纳；

申报的经营性收入存在4.41万格里夫纳的差额。

此外，申报中未列明其妻子出售第聂伯市公寓所得的113万格里夫纳收入。根据文件显示，在签订该交易时，图罗博伊斯基本人作为其受托代表参与了交易。

另有96.45万格里夫纳的差异涉及公司权益。 该议员未申报其在“Prof IT”有限责任公司中的持股比例，也未申报其妻子在“会计事务所”有限责任公司及“XXI用户”有限责任公司中的持股比例。

国家反腐败局还单独指出，其家庭成员的一系列收入未被如实申报。 特别是，申报中未反映赠予儿子斯特凡的“第聂伯罗漆料厂‘斯佩克特’”（Dniprovsky Lako-Farbo-Zavod “Spektr”）注册资本份额，该份额价值超过962万格里夫纳。

核查还发现车辆信息存在不准确之处。

例如，申报表中2022年款宝马X4的车辆价值标注为230万格里夫纳，而根据核查数据，其实际价值更高。

此外，该议员对2025年购置的斯柯达Fabia和斯柯达Octavia A8车型，以及2024年购置的丰田Hiace车型的信息申报也不准确。

国家反腐败局还查明，该议员在克雷迪阿格里科尔银行和普里瓦特银行有贷款，并从“科勒-阿克蒂夫”有限责任公司获得了可偿还的财务援助。 据该局计算，本章节中不一致的金额总计超过280万格里夫纳。

此外，该议员未申报西班牙萨瓦德尔银行的相关信息，该行既有其本人名下的账户，也有其妻子的账户。申报中同样缺少其在克雷迪阿格里科尔银行账户的相关数据。

根据对德米特里·图罗博伊斯基申报材料的全面核查结果，乌克兰国家反腐败局查明其申报数据与实际数据之间存在总额达2050万格里夫纳的差异。

审查材料中援引了《乌克兰刑法典》第366-2条第2款，该条款涉及申报不实信息的行为。

需要指出的是，2026年10月21日，最高反腐败法院裁定乌克兰国家药品和毒品管制局前局长罗曼·伊萨延科在申报中填写虚假信息罪名成立。

国家反腐败局发现，维尼察州尼古拉·皮罗戈夫命名临床医院专家组成员奥莱娜·久比（此前曾在医疗社会专家委员会系统工作）的2025年申报材料存在违规情况。 该申报表未如实申报其丈夫价值超过340万格里夫纳的公寓、一辆丰田Venza轿车及其他财产。此外，国家反腐败局还对超过140万格里夫纳现金的来源，以及该官员岳母用以购买儿子公寓的资金来源提出了质疑。

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