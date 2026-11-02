代理总检察长科瓦尔斯基透露了自己的薪资数额

代理总检察长安东·科瓦尔斯基表示，他的月薪为10万格里夫纳。

与此同时，他仍保留着赫梅利尼茨基州检察院院长的职务，并继续领取该职务的薪水。

科瓦尔斯基在与媒体代表举行的闭门会议上透露了这一情况。

据他介绍，各区检察院的检察官月薪约为5万格里夫纳。他认为这一薪酬水平属于正常范围，但同时也指出，这比国家调查局（ДБР）调查人员的薪资要低。

来源：Glavkom

回顾一下，2026年10月21日，最高反腐败法院裁定乌克兰国家药品和毒品管制局前局长罗曼·伊萨延科在财产申报中填写虚假信息罪名成立。

国家预防腐败局发现，曾任职于医疗专家委员会（МСЕК）系统的奥莱娜·久比（埃伦娜·久比），作为维涅茨克州尼古拉·皮罗戈夫命名临床医院专家团队成员，其2025年的财产申报存在违规情况。 该申报表未如实申报其丈夫价值超过340万格里夫纳的公寓、一辆丰田Venza轿车及其他财产。此外，国家反腐败局还对超过140万格里夫纳现金的来源，以及该官员岳母用以购买儿子公寓的资金来源提出了质疑。

国家反腐败局（NAZK）发现，卡缅斯克区议会议员德米特里·图罗博伊斯基存在未申报的西班牙房产、乌克兰境内财产、收入及财务义务。 申报数据与实际信息之间的总差异额为2050万格里夫纳。

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