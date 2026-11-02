Исполняющий обязанности генерального прокурора Ковальский назвал размер своей зарплаты

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский сообщил, что получает 100 тыс. грн в месяц.

При этом он по-прежнему занимает должность руководителя Хмельницкой областной прокуратуры, за которую также продолжает получать зарплату.

Об этом Ковальский рассказал во время закрытой встречи с представителями СМИ.

По его словам, прокуроры районных прокуратур зарабатывают около 50 тыс. грн в месяц. Он назвал такой уровень оплаты нормальным, хотя и отметил, что он ниже, чем зарплаты следователей ГБР.

Источник: Главком

Напомним, 21 октября 2026 года Высший антикоррупционный суд признал бывшего руководителя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко виновным во внесении недостоверной информации в декларации.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в декларации за 2025 год Елены Дзюбы, члена экспертной группы Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова, которая ранее работала в системе МСЭК. В декларации не были указаны квартира мужа стоимостью более 3,4 млн грн, автомобиль Toyota Venza и другое имущество. Также у НАЗК возникли вопросы относительно происхождения наличных средств на сумму более 1,4 млн грн и денег, за которые свекровь чиновницы приобрела квартиру для сына.

У депутата Каменского районного совета Дмитрия Туробойского Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило незадекларированную недвижимость в Испании, имущество в Украине, доходы и финансовые обязательства. Общая сумма расхождений между данными декларации и фактическими сведениями составляет 20,5 млн грн.

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