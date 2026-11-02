Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Kowalski podał wysokość swojego wynagrodzenia

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Anton Kowalski poinformował, że otrzymuje 100 tys. hrywien miesięcznie.

Jednocześnie nadal pełni funkcję szefa prokuratury obwodowej w Chmielnickim, za co również nadal otrzymuje wynagrodzenie.

Kowalski poinformował o tym podczas zamkniętego spotkania z przedstawicielami mediów.

Według niego prokuratorzy prokuratur rejonowych zarabiają około 50 tys. hrywien miesięcznie. Określił ten poziom wynagrodzenia jako normalny, choć zaznaczył, że jest on niższy od wynagrodzeń śledczych Biura Śledczego (DBR).

Źródło: Glavkom

Przypomnijmy, że 21 października 2026 roku Najwyższy Sąd Antykorupcyjny uznał byłego szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Środków Leczniczych i Kontroli Narkotyków Romana Isajenko za winnego podania nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych.

Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji wykryła nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym za rok 2025 Oleny Dziuby, członkini zespołu ekspertów Winnickiego Okręgowego Szpitala Klinicznego im. Mikołaja Pirogowa, która wcześniej pracowała w systemie MSEK. W oświadczeniu nie wskazano mieszkania męża o wartości ponad 3,4 mln hrywien, samochodu Toyota Venza oraz innego majątku. Ponadto w NAZK pojawiły się pytania dotyczące pochodzenia gotówki w wysokości ponad 1,4 mln hrywien oraz środków, za które teściowa urzędniczki nabyła mieszkanie dla syna.

W przypadku posła Rady Rejonowej w Kamianie, Dmytro Turobojskiego, Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) wykryła niezgłoszoną nieruchomość w Hiszpanii, majątek na Ukrainie, dochody oraz zobowiązania finansowe. Łączna kwota rozbieżności między danymi zawartymi w oświadczeniu a faktycznymi informacjami wynosi 20,5 mln hrywien.

Czytaj nas na