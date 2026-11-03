Трудові фонди Тайваню заробили 2,4 трлн тайванських доларів — Taipei Times

Трудові фонди Тайваню за перші дев’ять місяців року отримали сукупний інвестиційний прибуток у 2,4 трлн тайванських доларів, або 73,64 млрд доларів США. Загальна дохідність становила 30,73%, а активи під управлінням фондів наприкінці вересня сягнули 9,21 трлн тайванських доларів.

У вересні фонди отримали 117,8 млрд тайванських доларів інвестиційного прибутку, зберігши позитивний результат попри посилену волатильність на світових фінансових ринках, повідомляє Taipei Times з посиланням на Бюро трудових фондів Тайваню. За останнім звітом бюро, накопичений інвестиційний прибуток станом на кінець вересня становив 2,44 трлн тайванських доларів.

Результати окремих фондів

Найбільший Пенсійний фонд нової пенсійної системи, активи якого становили 6,06 трлн тайванських доларів, показав дохідність 30,43%. Пенсійний фонд старої системи з активами 1,21 трлн тайванських доларів продемонстрував найвищу дохідність — 44,16%.

Дохідність Фонду трудового страхування з активами 1,68 трлн тайванських доларів становила 27,14%. Фонд страхування зайнятості з активами 190,2 млрд тайванських доларів показав дохідність 2,73%, Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві — 1,51%, а Фонд виплат заборгованої заробітної плати — 17,33%.

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Ринкові чинники

Бюро також управляє Національним фондом пенсійного страхування від імені Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення, а також Пенсійним фондом фермерів від імені Міністерства сільського господарства. Їхня дохідність становила відповідно 29,57% та 40,72%.

У бюро заявили, що ескалація напруженості на Близькому Сході у вересні підвищила світові ціни на енергоносії, посиливши інфляційні побоювання та невизначеність щодо глобальної економіки. Підвищення ставок Федеральною резервною системою США зміцнило долар і підняло прибутковість американських державних облігацій. Водночас попит на напівпровідники та ланцюг постачання для штучного інтелекту підтримував тайванський фондовий індекс, хоча зростання було зосереджене у кількох великих технологічних компаніях.

Бюро повідомило, що попри геополітичну напруженість, інфляційний тиск і жорсткішу монетарну політику дотримуватиметься обережної інвестиційної стратегії, орієнтованої на стабільну довгострокову дохідність.

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