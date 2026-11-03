台灣勞動基金賺取2.4兆新台幣——《台北時報》

台灣勞動基金在今年前九個月取得合計2.4兆新台幣、即736.4億美元的投資收益。整體收益率為30.73%，基金管理資產在9月底達到9.21兆新台幣。

9月，這些基金取得1,178億新台幣投資收益，儘管全球金融市場波動加劇，仍保持正面表現。《台北時報》報導，並援引台灣勞動基金運用局的消息。根據該局最新報告，截至9月底，累計投資收益為2.44兆新台幣。

各基金表現

規模最大的勞工退休基金新制基金，資產為6.06兆新台幣，收益率為30.43%。資產為1.21兆新台幣的勞工退休基金舊制基金錄得最高收益率，為44.16%。

資產為1.68兆新台幣的勞工保險基金收益率為27.14%。資產為1,902億新台幣的就業保險基金收益率為2.73%；職業災害保險基金為1.51%；積欠工資墊償基金為17.33%。

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市場因素

該局還代表衛生福利部管理國民年金保險基金，並代表農業部管理農民退休基金。兩者的收益率分別為29.57%和40.72%。

該局表示，9月中東緊張局勢升級推高全球能源價格，加劇了對通膨的擔憂以及對全球經濟的不確定性。美國聯邦儲備系統加息提振了美元，並推高了美國政府債券收益率。與此同時，對半導體和人工智慧供應鏈的需求支撐了台灣股市指數，但漲勢集中在少數幾家大型科技公司。

該局表示，儘管面臨地緣政治緊張、通膨壓力和更緊縮的貨幣政策，仍將堅持審慎的投資策略，著重於穩定的長期收益。

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