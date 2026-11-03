Tajwańskie fundusze pracy uzyskały w pierwszych dziewięciu miesiącach roku łączne dochody inwestycyjne w wysokości 2,4 bln NT$, czyli 73,64 mld USD. Łączna stopa zwrotu wyniosła 30,73%, a aktywa zarządzane przez fundusze na koniec września osiągnęły 9,21 bln NT$.

We wrześniu fundusze uzyskały 117,8 mld NT$ dochodów inwestycyjnych, utrzymując dodatni wynik mimo zwiększonej zmienności na światowych rynkach finansowych, poinformował Taipei Times, powołując się na tajwańskie Biuro Funduszy Pracy. Według najnowszego raportu biura skumulowany dochód inwestycyjny na koniec września wyniósł 2,44 bln NT$.

Wyniki poszczególnych funduszy

Największy Fundusz Emerytalny Nowego Systemu Emerytalnego, którego aktywa wynosiły 6,06 bln NT$, osiągnął stopę zwrotu na poziomie 30,43%. Fundusz Emerytalny Starego Systemu, z aktywami o wartości 1,21 bln NT$, wykazał najwyższą stopę zwrotu — 44,16%.

Stopa zwrotu Funduszu Ubezpieczeń Pracowniczych, z aktywami o wartości 1,68 bln NT$, wyniosła 27,14%. Fundusz Ubezpieczeń od Bezrobocia, z aktywami o wartości 190,2 mld NT$, osiągnął stopę zwrotu 2,73%; Fundusz Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy — 1,51%; a Fundusz Wypłat Zaległych Wynagrodzeń — 17,33%.

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Czynniki rynkowe

Biuro zarządza również Narodowym Funduszem Ubezpieczeń Emerytalnych w imieniu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a także Funduszem Emerytalnym Rolników w imieniu Ministerstwa Rolnictwa. Ich stopy zwrotu wyniosły odpowiednio 29,57% i 40,72%.

Biuro oświadczyło, że eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie we wrześniu podniosła światowe ceny energii, nasilając obawy inflacyjne i niepewność dotyczącą globalnej gospodarki. Podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA umocniły dolara i podniosły rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Jednocześnie popyt na półprzewodniki i łańcuch dostaw dla sztucznej inteligencji wspierał tajwański indeks giełdowy, choć wzrost koncentrował się w kilku dużych spółkach technologicznych.

Biuro poinformowało, że mimo napięć geopolitycznych, presji inflacyjnej i bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej będzie stosować ostrożną strategię inwestycyjną ukierunkowaną na stabilne długoterminowe stopy zwrotu.

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