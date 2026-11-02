Курс валют на 2 ноября 2026 года изменился в обменных пунктах и банках

В понедельник, 2 ноября, на наличном валютном рынке Украины наблюдалась разнонаправленная динамика: в обменных пунктах подорожали доллар и евро, тогда как в банковских кассах и мобильных приложениях курсы покупки и продажи валюты в основном снизились.

По состоянию на утро 2 ноября средний курс доллара в обменных пунктах при покупке составляет 46,93 гривны, а сдать его можно по курсу 46,50 гривны. По сравнению с утром пятницы, 30 октября, валюта подорожала на 45 и 34 копейки соответственно.

Евро в обменных пунктах сегодня можно купить по среднему курсу 52 гривны, а сдать — по 51,70 гривны. Это дороже, чем утром в пятницу, на 30 и 40 копеек соответственно.

Банки сегодня продают американскую валюту по среднему курсу 46,04 (+1 коп.) гривны, а сдать можно по 45,19 (-5 коп.) гривен.

Евро в банках сегодня продают по среднему курсу 51,37 (-3 коп) гривны, а сдать можно по 50,42 (-8 коп) гривны.

«ПриватБанк» сегодня продает доллары в кассе по 45,95 гривны (на 4 копейки дешевле), а по карте — по 45,87 гривны (без изменений). Евро в кассах банка можно купить по 51,30 гривны (без изменений), а по карте — по 51,28 гривны (без изменений).

Ощадбанк в мобильном приложении продает американскую валюту по 45,80 гривны (на 5 копеек дешевле), а по карте — по 45,95 гривны (на 10 копеек дешевле). Евро в приложении можно купить по 51,30 гривны (без изменений), а по карте — по 51,45 гривны (на 5 копеек дешевле).

ПУМБ продает доллары в отделениях по 45,80 гривны (на 20 копеек дешевле). Тот же курс — 45,80 гривны (на 20 копеек дешевле) — действует и для операций с картой. Евро в кассах можно купить по 51,30 гривны (без изменений).

«Монобанк» сегодня продает доллары по 45,85 гривны (на 1 копейку дешевле), а евро — по 51,27 гривны (без изменений).

Источник: Minfin

Цены на топливо в Украине 2 ноября 2026 года изменились на отдельных АЗС.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало от 4,91 до 9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты.

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