Kursy walut na 2 listopada 2026 r. uległy zmianie w kantorach i bankach

W poniedziałek, 2 listopada, na gotówkowym rynku walutowym Ukrainy odnotowano zróżnicowaną dynamikę: w kantorach wzrosły ceny dolara i euro, podczas gdy w kasach bankowych i aplikacjach mobilnych kursy kupna i sprzedaży walut w większości spadły.

Według stanu na poranek 2 listopada średni kurs dolara w kantorach przy zakupie wynosi 46,93 hrywny, a sprzedaż jest możliwa po kursie 46,50 hrywny. W porównaniu z porankiem piątku, 30 października, waluty te podrożały odpowiednio o 45 i 34 kopiejki.

Euro w kantorach można dziś kupić po średnim kursie 52 hrywny, a sprzedać – po 51,70 hrywny. To o 30 i 40 kopiejek więcej niż w piątek rano.

Banki sprzedają dziś walutę amerykańską po średnim kursie 46,04 (+1 kopiejka) hrywny, a wymienić można po 45,19 (-5 kopiejek) hrywny.

Euro w bankach sprzedaje się dziś po średnim kursie 51,37 (-3 kop) hrywny, a wymienić można po 50,42 (-8 kop) hrywny.

PrivatBank sprzedaje dziś dolary w kasie po 45,95 hrywny (o 4 kopiejki taniej), a kartą — po 45,87 hrywny (bez zmian). Euro w kasach banku można kupić po 51,30 hrywny (bez zmian), a kartą — po 51,28 hrywny (bez zmian).

Oszczadbank w aplikacji mobilnej sprzedaje walutę amerykańską po 45,80 hrywny (o 5 kopiejek taniej), a za pomocą karty — po 45,95 hrywny (o 10 kopiejek taniej). W aplikacji można kupić euro po 51,30 hrywny (bez zmian), a kartą — po 51,45 hrywny (o 5 kopiejek taniej).

PUMB sprzedaje dolary w oddziałach po 45,80 hrywny (o 20 kopiejek taniej). Ten sam kurs — 45,80 hrywny (o 20 kopiejek taniej) — obowiązuje również w przypadku transakcji kartą. Euro w kasach można kupić po 51,30 hrywny (bez zmian).

„Monobank” sprzedaje dziś dolary po 45,85 hrywny (o 1 kopiejkę taniej), a euro — po 51,27 hrywny (bez zmian).

Źródło: Minfin

Ceny paliw w Ukrainie 2 listopada 2026 r. uległy zmianie na niektórych stacjach benzynowych.

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Zmiany kursu dolara mogą wpłynąć na ceny szeregu produktów w ukraińskich sklepach. Największe ryzyko podwyżek dotyczy towarów, które Ukraina importuje lub wytwarza z zagranicznych surowców.

Na Ukrainie odnotowano wzrost cen hurtowych krajowych pomidorów. Na stołecznym rynku hurtowym podrożały pomidory czerwone, różowe i uprawiane w gruncie.

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