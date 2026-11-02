2026年11月2日的汇率在货币兑换点和银行中有所变动

11月2日（周一），乌克兰现汇市场呈现涨跌互现的走势：在货币兑换点，美元和欧元汇率上涨，而在银行柜台和移动应用中，货币的买入和卖出汇率则普遍走低。

截至11月2日上午，货币兑换点的美元平均买入价为46.93格里夫纳，卖出价为46.50格里夫纳。 与10月30日（周五）上午相比，美元和欧元汇率分别上涨了45和34科皮克。

今日在兑换点，欧元买入均价为52格里夫纳，卖出价为51.70格里夫纳。这比上周五早上的数据分别上涨了30和40科皮克。

今日银行美元的平均买入汇率为46.04格里夫纳（+1科皮亚克），卖出汇率为45.19格里夫纳（-5科皮亚克）。

今日各银行欧元卖出均价为51.37（-3科皮克）格里夫纳，卖入价为50.42（-8科皮克）格里夫纳。

普里瓦特银行今日柜台美元卖出价为45.95格里夫纳（下跌4科皮克），刷卡买入价为45.87格里夫纳（持平）。 在该行柜台，欧元买入价为51.30格里夫纳（持平），刷卡买入价为51.28格里夫纳（持平）。

储蓄银行在移动应用中美元卖出价为45.80格里夫纳（下跌5科佩克），通过银行卡交易则为45.95格里夫纳（下跌10科佩克）。 在该应用中，欧元买入价为51.30格里夫纳（持平），使用银行卡购买则为51.45格里夫纳（便宜5科皮克）。

PUMB在各分行出售美元的汇率为45.80格里夫纳（便宜20科皮亚克）。银行卡交易同样适用该汇率——45.80格里夫纳（便宜20科皮亚克）。 在柜台可按51.30格里夫纳（持平）购买欧元。

“莫诺银行”今日美元卖出价为45.85格里夫纳（下跌1科皮亚克），欧元卖出价为51.27格里夫纳（持平）。

来源：Minfin

2026年11月2日，乌克兰部分加油站的燃油价格发生变动。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气价格涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都涨价。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临最大的涨价风险。

乌克兰国内番茄的批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

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