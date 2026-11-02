В Саудовской Аравии валовой внутренний продукт в третьем квартале 2026 года сократился на 3,8% в годовом выражении. Темпы спада замедлились по сравнению со вторым кварталом, когда экономика уменьшилась на 4,7%. По данным Asharq Al-Awsat, главным фактором стало падение нефтяной деятельности на 20,4%, тогда как ненефтяной сектор вырос на 1,9% после повышения на 0,9% в предыдущем квартале.

Вклад секторов

По данным Генерального управления статистики, нефтяная деятельность снизила общий показатель ВВП на 4,7 процентного пункта, а государственная деятельность — еще на 0,4 пункта. В то же время ненефтяная деятельность добавила 1,1 пункта, а чистые налоги на продукты — около 0,1 пункта.

В квартальном выражении сезонно скорректированный реальный ВВП вырос на 1,3%. Нефтяная деятельность по сравнению со вторым кварталом увеличилась на 5,7%, ненефтяная — на 0,6%, тогда как государственная деятельность сократилась на 1,2%.

В третьем квартале на экономическую ситуацию повлияли перебои в судоходстве через Ормузский пролив и временная остановка трубопровода Восток—Запад в сентябре.

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Прогнозы МВФ и ненефтяной сектор

Международный валютный фонд в прошлом месяце отметил, что имеющиеся бюджетные резервы Саудовской Аравии и альтернативные возможности для экспорта нефти помогают ограничивать экономические потери, вызванные войной. Фонд счел страну лучше подготовленной к последствиям перебоев, чем другие государства Персидского залива.

МВФ прогнозирует восстановление экономики Саудовской Аравии в 2027 году с ростом на 7,9% на фоне ожидаемого оживления нефтяной деятельности, торговли и судоходства. В то же время правительство страны оценивает сокращение экономики в 2026 году на 3,6% и ожидает бюджетный дефицит на уровне 4,9% ВВП.

Экономист Университета нефти и минералов имени короля Фахда Абдулла Аль-Мир связал устойчивость ненефтяного сектора с государственными расходами, активностью частного бизнеса и потребительскими расходами. Он также отметил, что индекс менеджеров по закупкам Riyad Bank в сентябре достиг 55,3 пункта и шестой месяц подряд указывал на расширение ненефтяного частного сектора. По его словам, доля ненефтяной деятельности выросла до 57,3% экономики, а безработица среди граждан Саудовской Аравии снизилась до 6,5%.

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