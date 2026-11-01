Giełda kryptowalut Binance ogłosiła, że w niedzielę wznowi wypłaty środków dla klientów po pokryciu około 6 mld dolarów z 6,3 mld dolarów w tokenach skradzionych podczas cyberataku. Jak podaje Dawn, pierwszy etap przywracania operacji ma rozpocząć się między 06:00 a 09:00 czasu GMT i obejmie 15 aktywów kryptowalutowych, w tym bitcoina, ether, XRP i Dogecoin.

Pokrycie skradzionych aktywów

Binance oświadczyło, że kupiło zastępcze tokeny za środki firmy i już pokryło około 95% skradzionych aktywów. Pozostałe tokeny są mniej płynne, dlatego ich zakup w wymaganej ilości może zająć więcej czasu.

Aby pokryć straty, giełda wykorzystała część wartego 1 mld dolarów funduszu Secure Asset Fund for Users (SAFU), część funduszu ubezpieczeniowego dla kontraktów futures oraz środki korporacyjne. Współdyrektorka generalna Yi He oświadczyła, że na te cele zostanie wykorzystane 50% środków SAFU, a firma zamierza przywrócić wartość funduszu do około 1 mld dolarów. Łącznie Binance zarezerwowało około 6,34 mld dolarów własnych środków na pokrycie strat.

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Oświadczenie FBI w sprawie cyberataku

Federalne Biuro Śledcze USA oświadczyło, że za atak odpowiadała wspierana przez państwo północnokoreańska grupa TraderTraitor. Według FBI funkcjonariusze organów ścigania zaobserwowali, jak członkowie grupy konwertowali skradzione aktywa na ether, i oczekują dalszego prania pieniędzy z wykorzystaniem powiązanych technologii.

Binance współpracuje również z partnerami z branży, aby zamrozić część skradzionych aktywów. Według stanu na piątek zlokalizowano około 3 mld dolarów takich środków. Współdyrektor generalny Richard Teng nazwał incydent złożonym atakiem, obejmującym skompromitowany laptop i złośliwe oprogramowanie służące do usuwania śladów działalności.

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