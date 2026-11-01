Криптовалютная биржа Binance объявила, что в воскресенье возобновит вывод средств для клиентов после покрытия примерно $6 млрд из $6,3 млрд в токенах, украденных во время кибератаки. Как сообщает Dawn, первый этап восстановления операций должен начаться между 06:00 и 09:00 по Гринвичу и охватит 15 криптоактивов, в том числе биткоин, эфир, XRP и Dogecoin.

Покрытие украденных активов

В Binance заявили, что приобрели замещающие токены за средства компании и уже покрыли около 95% украденных активов. Оставшиеся токены менее ликвидны, поэтому для их приобретения в необходимом объеме может потребоваться больше времени.

Для покрытия убытков биржа использовала часть фонда Secure Asset Fund for Users (SAFU) объемом $1 млрд, часть страхового фонда для фьючерсов и корпоративные средства. Согенеральный директор И Хэ заявила, что на эти цели будет использовано 50% средств SAFU, а компания намерена восстановить объем фонда примерно до $1 млрд. В целом Binance зарезервировала около $6,34 млрд собственных средств для покрытия убытков.

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Заявление ФБР о кибератаке

Федеральное бюро расследований США заявило, что ответственность за атаку несла поддерживаемая государством северокорейская группа TraderTraitor. По данным ФБР, правоохранители зафиксировали, как участники группы конвертировали украденные активы в эфир, и ожидают дальнейшего отмывания средств с применением связанных технологий.

Binance также сотрудничает с партнерами в индустрии для замораживания части украденных активов. По состоянию на пятницу было локализовано около $3 млрд таких средств. Согенеральный директор Ричард Тенг назвал инцидент сложной атакой, предполагавшей скомпрометированный ноутбук и вредоносное программное обеспечение для удаления следов деятельности.

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