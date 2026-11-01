Пакистан принял председательство в Группе 24 (G-24) — межправительственном объединении развивающихся стран, которое координирует позиции по международным валютным и финансовым вопросам. Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб заявил, что страна будет стремиться усилить общий голос развивающихся экономик и содействовать формированию более справедливой и ориентированной на развитие международной финансовой системы, сообщает Dawn.

Три приоритета председательства

По словам Аурангзеба, Пакистан сосредоточится на трех направлениях: возвращении вопросов развития в центр мировой экономической политики, укреплении многосторонних механизмов и продвижении ориентированной на развитие международной финансовой архитектуры.

Министр подчеркнул, что макроэкономическая стабильность должна быть основой для инвестиций, производительности, занятости и общего благосостояния. По его мнению, это поможет развивающимся странам и государствам с низким уровнем дохода перейти от преодоления кризисов к устойчивому росту.

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Финансирование и участие в принятии решений

Пакистан также намерен выступать за более справедливое управление, содержательное участие в принятии решений и большую способность Бреттон-Вудских институтов реагировать на потребности и реалии своих членов. Среди заявленных приоритетов — доступное и своевременное финансирование развития, устойчивые решения по долгам, усиление глобальных механизмов финансовой безопасности, климатическая устойчивость и более активное привлечение государственного и частного капитала.

G-24 была создана в 1971 году как коалиция развивающихся стран для координации их подходов к международным валютным и финансовым вопросам.

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