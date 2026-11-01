巴基斯坦接任24国集团（G-24）主席国。该组织是一个协调发展中国家在国际货币和金融问题上立场的政府间团体。巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布表示，该国将努力加强发展中经济体的共同声音，并推动建立一个更加公平、以发展为导向的国际金融体系，Dawn报道。

主席任期的三项优先事项

奥朗则布表示，巴基斯坦将聚焦三个方向：将发展议题重新置于全球经济政策的核心，加强多边机制，以及推进以发展为导向的国际金融架构。

部长强调，宏观经济稳定必须成为投资、生产率、就业和共同繁荣的基础。他认为，这将帮助发展中国家和低收入国家从应对危机转向可持续增长。

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融资与决策参与

巴基斯坦还计划倡导更加公平的治理、对决策制定的实质性参与，以及提升布雷顿森林机构回应其成员需求和现实情况的能力。已宣布的优先事项包括可负担且及时的发展融资、可持续的债务解决方案、加强全球金融安全网、气候韧性，以及更积极地动员公共和私人资本。

G-24于1971年成立，是一个发展中国家联盟，旨在协调其在国际货币和金融问题上的方针。

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