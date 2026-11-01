Pakistan objął przewodnictwo w Grupie 24 (G-24) — międzyrządowym zrzeszeniu krajów rozwijających się, które koordynuje stanowiska w międzynarodowych kwestiach walutowych i finansowych. Minister finansów Pakistanu Muhammad Aurangzeb oświadczył, że kraj będzie dążyć do wzmocnienia wspólnego głosu gospodarek rozwijających się oraz wspierania kształtowania bardziej sprawiedliwego i zorientowanego na rozwój międzynarodowego systemu finansowego, informuje Dawn.

Trzy priorytety przewodnictwa

Jak powiedział Aurangzeb, Pakistan skupi się na trzech kierunkach: ponownym umieszczeniu kwestii rozwoju w centrum światowej polityki gospodarczej, wzmocnieniu mechanizmów wielostronnych oraz promowaniu zorientowanej na rozwój międzynarodowej architektury finansowej.

Minister podkreślił, że stabilność makroekonomiczna musi stanowić podstawę inwestycji, produktywności, zatrudnienia i wspólnego dobrobytu. Jego zdaniem pomoże to krajom rozwijającym się i państwom o niskich dochodach przejść od przezwyciężania kryzysów do zrównoważonego wzrostu.

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Finansowanie i udział w podejmowaniu decyzji

Pakistan zamierza również opowiadać się za bardziej sprawiedliwym zarządzaniem, rzeczywistym udziałem w podejmowaniu decyzji oraz większą zdolnością instytucji z Bretton Woods do reagowania na potrzeby i realia swoich członków. Wśród deklarowanych priorytetów są dostępne i terminowe finansowanie rozwoju, trwałe rozwiązania dotyczące zadłużenia, wzmocnienie globalnych mechanizmów bezpieczeństwa finansowego, odporność na zmiany klimatu oraz aktywniejsze angażowanie kapitału publicznego i prywatnego.

G-24 utworzono w 1971 roku jako koalicję krajów rozwijających się w celu koordynowania ich podejścia do międzynarodowych kwestii monetarnych i finansowych.

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