В Пакистане Федеральное налоговое управление (FBR) за первые четыре месяца 2026/27 финансового года, с июля по октябрь, собрало 4,089 трлн пакистанских рупий доходов. Это на 96 млрд рупий меньше установленного на этот период плана в 4,185 трлн рупий, сообщает Dawn.

Доходы выросли на 6%

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общий объем собранных доходов вырос на 6% — тогда он составлял 3,840 трлн рупий.

Основными причинами невыполнения плана стали показатели сбора подоходного налога и таможенных пошлин. Поступления от подоходного налога за четыре месяца составили 1,861 трлн рупий против целевых 2,009 трлн рупий — отставание составило 148 млрд рупий. В то же время в годовом выражении этот показатель вырос на 4%.

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Налог с продаж превысил план

Сбор налога с продаж достиг 1,524 трлн рупий, превысив план на 76 млрд рупий. По сравнению с прошлым годом он вырос на 12%. Издание отмечает, что на внутренние поступления от этого налога влияют более высокая инфляция и рост цен на нефтепродукты.

Таможенные поступления составили 427 млрд рупий при плане в 449 млрд рупий, то есть были ниже на 22 млрд рупий. В то же время это на 4 млрд рупий больше, чем годом ранее. Поступления от федерального акцизного сбора достигли целевого показателя в 278 млрд рупий и выросли на 7% в годовом выражении.

Правительство Пакистана установило годовую цель по сбору доходов в 2026/27 финансовом году на уровне 15,264 трлн рупий. С июля по октябрь FBR также выплатило налогоплательщикам 265 млрд рупий возмещений и скидок — на 28,64% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

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