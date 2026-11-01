Верховный суд Непала постановил, что использование кредита не по назначению может быть основанием для уголовного расследования в соответствии с банковским законодательством, даже если заемщик регулярно выплачивает основную сумму долга, проценты и взносы. В то же время суд подчеркнул: сам факт предполагаемого нецелевого использования средств не означает автоматического признания человека виновным — обстоятельства должны быть подтверждены доказательствами и проверены в ходе судебного разбирательства.

Как сообщает Kathmandu Post, решение 30 июля 2026 года приняла коллегия судей Тек Прасада Дунганы и Мегхраджа Покхрела. Оно касалось ходатайства habeas corpus о законности содержания под стражей, поданного от имени заемщика Prabhu Bank Шашидхара Шармы. Суд отклонил ходатайство, но окончательно не установил, действительно ли он использовал кредитные средства с нарушением условий.

Проверка регулятора

17 января 2025 года Шарма получил в Prabhu Bank кредит в размере 480 млн рупий на покупку земли под курорт в Рупандехи. Согласно специальной выездной проверке центрального банка Nepal Rastra Bank, средства не были использованы по заявленной цели.

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Согласно изложению суда, деньги переводились на счета связанных с Шармой лиц, а затем — другим физическим лицам и учреждениям. Часть средств, по данным проверки, использовали для погашения займов других компаний, принадлежавших тому же лицу. 14 июля 2026 года Nepal Rastra Bank передал отчет в Центральное бюро расследований полиции Непала, после чего правоохранители начали расследование по статье 8 Закона о банковских правонарушениях и наказаниях 2008 года и задержали Шарму.

Риски для кредитования

Суд отметил, что для начала расследования не требовались ни жалоба банка-кредитора, ни предварительное требование к заемщику вернуть средства. Он также указал, что Nepal Rastra Bank имел законные полномочия передать результаты проверки органу, уполномоченному расследовать дело. В то же время суд предостерег от необоснованного содержания под стражей: при продлении ареста следует оценивать стадию расследования, необходимость такой меры и основания для нее.

Банкиры заявили, что такое толкование закона может ослабить кредитование. Президент Ассоциации банкиров Непала Сантош Койрала сказал, что в прошлом кредиты часто использовались не по утвержденным целям, а часть этих средств до сих пор вложена в инвестиции. По его словам, банковская система уже имеет избыточную ликвидность, исторически низкие процентные ставки и слабый спрос на кредиты.

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