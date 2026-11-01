Sąd Najwyższy Nepalu orzekł, że wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem może stanowić podstawę wszczęcia śledztwa karnego na mocy przepisów bankowych, nawet jeśli kredytobiorca regularnie spłaca kapitał, odsetki i raty. Jednocześnie sąd podkreślił, że sam fakt domniemanego niewłaściwego wykorzystania środków nie oznacza automatycznego uznania danej osoby za winną — okoliczności muszą zostać potwierdzone dowodami i zbadane podczas postępowania sądowego.

Jak informuje Kathmandu Post, orzeczenie z 30 lipca 2026 roku wydał skład sędziowski w osobach Teka Prasada Dungany i Meghraja Pokhrela. Dotyczyło ono wniosku habeas corpus w sprawie zgodności z prawem zatrzymania, złożonego w imieniu kredytobiorcy Prabhu Bank, Shashidhara Sharmy. Sąd oddalił wniosek, lecz nie ustalił ostatecznie, czy rzeczywiście wykorzystał on środki kredytowe z naruszeniem warunków.

Kontrola regulatora

17 stycznia 2025 roku Sharma otrzymał w Prabhu Bank kredyt w wysokości 480 mln rupii na zakup ziemi pod ośrodek wypoczynkowy w Rupandehi. Według specjalnej kontroli terenowej banku centralnego Nepal Rastra Bank środki nie zostały wykorzystane zgodnie z deklarowanym celem.

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Według opisu sądu pieniądze przekazywano na rachunki osób powiązanych z Sharmą, a następnie innym osobom fizycznym i instytucjom. Część środków, według kontroli, wykorzystano na spłatę kredytów innych spółek należących do tej samej osoby. 14 lipca 2026 roku Nepal Rastra Bank przekazał raport do Centralnego Biura Śledczego Policji Nepalu, po czym organy ścigania rozpoczęły dochodzenie na podstawie artykułu 8 ustawy o przestępstwach bankowych i karach z 2008 roku oraz zatrzymały Sharmę.

Ryzyka dla kredytowania

Sąd zaznaczył, że do rozpoczęcia śledztwa nie były potrzebne ani skarga banku udzielającego kredytu, ani uprzednie żądanie zwrotu środków skierowane do kredytobiorcy. Wskazał również, że Nepal Rastra Bank miał zgodne z prawem uprawnienia do przekazania wyników kontroli organowi upoważnionemu do prowadzenia postępowania. Jednocześnie sąd ostrzegł przed nieuzasadnionym pozbawieniem wolności: przy przedłużaniu aresztu należy ocenić etap śledztwa, konieczność takiego środka oraz jego podstawy.

Bankowcy oświadczyli, że taka interpretacja prawa może osłabić akcję kredytową. Prezes Stowarzyszenia Bankierów Nepalu Santosh Koirala powiedział, że w przeszłości kredyty często były wykorzystywane niezgodnie z zatwierdzonymi celami, a część tych środków nadal jest ulokowana w inwestycjach. Według niego system bankowy już ma nadwyżkę płynności, historycznie niskie stopy procentowe i słaby popyt na kredyty.

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