Суд Непалу визнав нецільове використання позик підставою для слідства — Kathmandu Post

Верховний суд Непалу постановив, що використання кредиту не за призначенням може бути підставою для кримінального розслідування відповідно до банківського законодавства, навіть якщо позичальник регулярно сплачує основну суму боргу, відсотки та внески. Водночас суд наголосив: сам факт імовірного нецільового використання коштів не означає автоматичного визнання людини винною — обставини мають бути підтверджені доказами та перевірені під час судового розгляду.

Як повідомляє Kathmandu Post, рішення 30 липня 2026 року ухвалила колегія суддів Тек Прасада Дунгани та Меграджа Покхрела. Воно стосувалося заяви habeas corpus щодо законності тримання під вартою, поданої від імені позичальника Prabhu Bank Шашідхара Шарми. Суд відхилив заяву, але не встановив остаточно, чи справді він використав кредитні кошти з порушенням умов.

Перевірка регулятора

Шарма 17 січня 2025 року отримав у Prabhu Bank кредит на 480 млн рупій для купівлі землі під курорт у Рупандехі. За даними спеціальної виїзної перевірки центрального банку Nepal Rastra Bank, кошти не були використані за заявленою метою.

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За викладом суду, гроші переказували на рахунки пов’язаних із Шармою осіб, а потім — іншим фізичним особам та установам. Частину коштів, за даними перевірки, використали для погашення позик інших компаній, що належали тій самій особі. 14 липня 2026 року Nepal Rastra Bank передав звіт до Центрального бюро розслідувань поліції Непалу, після чого правоохоронці почали розслідування за статтею 8 Закону про банківські правопорушення та покарання 2008 року й затримали Шарму.

Ризики для кредитування

Суд зазначив, що для початку розслідування не потрібні ані скарга банку-кредитора, ані попередня вимога до позичальника повернути кошти. Також він вказав, що Nepal Rastra Bank мав законні повноваження передати результати перевірки органу, уповноваженому розслідувати справу. Водночас суд застеріг від необґрунтованого тримання під вартою: під час продовження арешту слід оцінювати стадію слідства, необхідність такого заходу та підстави для нього.

Банкіри заявили, що таке тлумачення закону може послабити кредитування. Президент Асоціації банкірів Непалу Сантош Койрала сказав, що в минулому кредити часто використовували не за затвердженими цілями, а частина цих коштів досі вкладена в інвестиції. За його словами, банківська система вже має надлишкову ліквідність, історично низькі відсоткові ставки та слабкий попит на кредити.

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