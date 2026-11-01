尼泊尔最高法院裁定，即使借款人定期偿还本金、利息和分期款项，将贷款用于非指定用途也可能构成依据银行法启动刑事调查的理由。同时，法院强调，仅凭涉嫌挪用资金这一事实，并不意味着自动认定当事人有罪——相关情节必须有证据证实，并在法庭审理期间接受审查。

据《加德满都邮报》报道，该裁决于2026年7月30日由特克·普拉萨德·敦加纳和梅格拉杰·波克雷尔组成的法官合议庭作出。该案涉及代表Prabhu Bank借款人沙希达尔·夏尔马提出的、针对羁押合法性的habeas corpus申请。法院驳回了该申请，但未最终认定他是否确实违反条件使用了贷款资金。

监管机构检查

夏尔马于2025年1月17日从Prabhu Bank获得4.8亿卢比贷款，用于在鲁潘德希购买建设度假村的土地。根据中央银行尼泊尔国家银行（Nepal Rastra Bank）进行的一项特别现场检查，这笔资金未被用于所申报的目的。

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根据法院的陈述，这些资金被转入与夏尔马有关联人员的账户，随后又转给其他个人和机构。检查资料显示，部分资金被用于偿还由同一人拥有的其他公司的贷款。2026年7月14日，尼泊尔国家银行将报告移交尼泊尔警察中央调查局，随后执法部门依据2008年《银行违法行为及处罚法》第8条展开调查，并拘留了夏尔马。

对贷款业务的风险

法院指出，启动调查既不需要贷款银行提出投诉，也不需要事先要求借款人返还资金。法院还表示，尼泊尔国家银行有合法权限将检查结果移交给有权调查该案的机构。同时，法院警告不要无正当理由地实施羁押：在延长拘押时，应评估调查所处阶段、采取该措施的必要性及其依据。

银行业人士表示，这种法律解释可能削弱贷款业务。尼泊尔银行家协会主席桑托什·科伊拉拉称，过去贷款经常未按获批用途使用，其中一部分资金至今仍投入于投资。根据他的说法，银行体系已经存在过剩流动性、处于历史低位的利率以及疲弱的贷款需求。

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