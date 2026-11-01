Пакистан зібрав на 96 млрд рупій менше від плану за чотири місяці — Dawn

У Пакистані Федеральне податкове управління (FBR) за перші чотири місяці 2026/27 фінансового року, з липня до жовтня, зібрало 4,089 трлн пакистанських рупій доходів. Це на 96 млрд рупій менше за встановлений на цей період план у 4,185 трлн рупій, повідомляє Dawn.

Надходження зросли на 6%

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року загальний обсяг зібраних доходів зріс на 6% — тоді він становив 3,840 трлн рупій.

Основною причиною невиконання плану стали показники податку на доходи та митних зборів. Надходження від податку на доходи за чотири місяці становили 1,861 трлн рупій проти цільових 2,009 трлн рупій — відставання дорівнювало 148 млрд рупій. Водночас у річному вимірі цей показник зріс на 4%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Податок із продажу перевищив план

Збір податку із продажу досяг 1,524 трлн рупій, перевищивши план на 76 млрд рупій. Порівняно з минулим роком він зріс на 12%. Видання зазначає, що на внутрішні надходження від цього податку впливають вища інфляція та подорожчання нафтопродуктів.

Митні надходження становили 427 млрд рупій за плану 449 млрд рупій, тобто були нижчими на 22 млрд рупій. Водночас це на 4 млрд рупій більше, ніж роком раніше. Надходження від федерального акцизного збору досягли цільового показника в 278 млрд рупій і зросли на 7% у річному вимірі.

Уряд Пакистану встановив річну ціль зі збору доходів у 2026/27 фінансовому році на рівні 15,264 трлн рупій. За липень—жовтень FBR також виплатило платникам податків 265 млрд рупій відшкодувань і знижок — на 28,64% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Читай нас у