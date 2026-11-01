巴基斯坦联邦税务局（FBR）在2026/27财年前四个月，即7月至10月，征收了4.089万亿巴基斯坦卢比的财政收入。这比该时期设定的4.185万亿卢比目标少了960亿卢比，Dawn报道。

收入增长6%

与上一年同期相比，征收收入总额增长了6%，当时为3.840万亿卢比。

未完成目标的主要原因是所得税和关税收入表现。四个月内，所得税收入为1.861万亿卢比，而目标为2.009万亿卢比，缺口为1480亿卢比。同时，该指标同比增长4%。

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销售税超过目标

销售税征收额达到1.524万亿卢比，超过目标760亿卢比。与去年相比增长12%。该报指出，更高的通货膨胀和石油产品价格上涨影响了这项税收的国内收入。

关税收入为4270亿卢比，目标为4490亿卢比，即低220亿卢比。同时，这比一年前多40亿卢比。联邦消费税收入达到2780亿卢比的目标，并同比增长7%。

巴基斯坦政府将2026/27财年的年度收入征收目标定为15.264万亿卢比。7月至10月期间，FBR还向纳税人支付了2650亿卢比的退税和减免，比上一年同期增加28.64%。

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