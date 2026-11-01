据《Asharq Al-Awsat》报道，在法国巴黎，国际货币基金组织的代表坚持要求希望在重组后继续运营的黎巴嫩银行在五至七年内达到15%的资本充足率。黎巴嫩中央银行、银行监管委员会和银行代表参加的会议表明，各方在行业改革和损失分配问题上仍存在分歧。

银行运营条件

谈判在罗斯柴尔德的协助下举行，该机构是黎巴嫩中央银行的国际顾问。谈判旨在就金融清算和返还存款法案草案的条款协调立场，该法案由政府于去年年底提交议会。

据该媒体报道，IMF代表团没有改变其关于限制使用公共资金以及遵守损失吸收顺序的立场。根据这一原则，银行资本、股东和股权工具持有人必须首先承担损失。该基金认为，在危机后恢复国际社会对黎巴嫩金融部门的信心，需要提高资本充足率要求。

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对新资本的需求

为满足这一条件，银行将需要大量现金注入、资本投入或新的投资者。据Asharq Al-Awsat援引的初步估计，所需资金规模可能达到银行当前资本的两倍。由于黎巴嫩镑贬值，其资本较此前超过200亿美元的水平大幅缩水。

在与IMF的谈判完成、政府在公共部门实施结构性改革、通过中期财政计划，以及明确黎巴嫩欧洲债券重组结果之前，银行股东并不急于提供新资本。黎巴嫩政府估计，该国的资金缺口约为700亿美元。

银行业代表认为，拟议方案没有充分考虑国家在从中央银行资产负债表筹集融资方面的作用和责任。他们还指出，政府暂停支付所有欧洲债券债务的决定，使商业银行和中央银行失去了获得重要金融资产的渠道。

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