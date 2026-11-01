Dawn：币安覆盖60亿美元被盗代币后将恢复提现

加密货币交易所币安宣布，在弥补网络攻击中被盗的63亿美元代币中的约60亿美元后，将于周日恢复客户提现。正如Dawn报道，恢复运营的第一阶段预计将于格林尼治时间06:00至09:00之间开始，涵盖15种加密资产，包括比特币、以太币、XRP和Dogecoin。

覆盖被盗资产

币安表示，已使用公司资金购买替代代币，并已覆盖约95%的被盗资产。其余代币的流动性较低，因此购买所需数量可能需要更多时间。

为弥补损失，该交易所动用了规模为10亿美元的用户安全资产基金（SAFU）的一部分、期货保险基金的一部分以及企业资金。联席首席执行官何一表示，SAFU资金的50%将用于这些用途，公司计划将该基金规模恢复至约10亿美元。币安总共预留了约63.4亿美元自有资金用于弥补损失。

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联邦调查局就网络攻击发表的声明

美国联邦调查局表示，对此次攻击负责的是获得国家支持的朝鲜组织TraderTraitor。联邦调查局称，执法人员发现该组织成员将被盗资产兑换为以太币，并预计将利用相关技术进行进一步洗钱。

币安还正与行业合作伙伴合作，以冻结部分被盗资产。截至周五，约30亿美元此类资金已被定位。联席首席执行官理查德·滕称，该事件是一次复杂攻击，涉及一台被入侵的笔记本电脑以及用于清除活动痕迹的恶意软件。

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