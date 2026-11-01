加密货币交易所Binance在恢复部分资产提现后表示，客户提现量最初出现激增。据Cyprus Mail报道，根据分析平台DefiLlama的估算，该平台周日的资金净流出超过35亿美元。

Binance表示，在最初增长后，提现量正在下降，并接近正常的链上活动水平。该交易所的一名代表还表示，提取的资金仅占管理资产中极小的一部分，而存款量仍然可观。该公司未对DefiLlama的数据发表评论。

对被盗资产的赔偿

该交易所表示，已覆盖在价值约63亿美元的网络攻击中被盗资产的95%。为此，该公司使用自有资金购买替代代币。根据其数据，约60亿美元已得到覆盖，其余5%为流动性较低的资产，购买这些资产可能需要更多时间。

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Binance表示，公司已在内部预留约63.4亿美元用于补偿损失。购买替代代币的资金来自Secure Asset Fund for Users，其中部分来自期货保险基金和公司金库。Binance的一位联席首席执行官何一表示，公司将使用SAFU基金的50%资金，并计划将其规模恢复至约10亿美元。

FBI关于责任方的说法

FBI表示，此次攻击由与朝鲜当局有关联的TraderTraitor组织实施。美国执法部门表示，他们观察到被盗资产被转换为以太币，并预计资金将利用相关技术进一步被洗白。

Binance表示，截至周五，公司与行业合作伙伴共同识别出约30亿美元的受影响资产。联席首席执行官理查德·滕称，此次黑客攻击是一场复杂的攻击，其中涉及一台被入侵的笔记本电脑，以及用于清除活动痕迹的恶意软件。

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