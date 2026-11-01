在伊斯兰堡，政府立法事务委员会批准了2026年修订有关巴基斯坦国家银行（National Bank of Pakistan，NBP）立法的法案草案。这项改革旨在根据国际货币基金组织项目的一项条件，改善这家国有银行的公司治理和运营，《快报论坛报》报道。为满足这一条件，该法案仍须获得巴基斯坦议会批准。

任命银行行长

根据草案，联邦政府将在与巴基斯坦国家银行协商后任命NBP行长。行长将从NBP中央委员会以四分之三多数票推荐的三名候选人中选出。

这一多数票必须包括财政部门主管的投票。该报指出，这项要求限制了银行董事会在拟定候选人名单方面的自主性。拟议行长任期为三年，并签订与工作表现挂钩的合同；若业绩达到实质上令人满意的水平，联邦政府可以延长合同。

新的治理规则

联邦政府已将NBP认定为战略性国有企业，计划由《NBP法》《国有企业法》和《巴基斯坦主权财富基金法》对其进行监管。如《国有企业法》与《NBP法》之间存在冲突，前者将优先适用。

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中央委员会成员中的多数必须是来自私营部门的独立董事。联邦政府将在与巴基斯坦国家银行协商后，从独立董事中任命委员会主席，并任命四名独立董事。中央委员会成员总数可为六至九人，其中独立董事必须保持多数。

对政治人士的限制及审计

参议院、国民议会、省级议会成员以及地方议会的民选成员不得进入该委员会。法案还规定设立审计委员会，其多数成员将为独立董事。中央委员会主席和银行行长将不担任该委员会成员。

该法律生效后，地方委员会、区域委员会及其他现有NBP治理机构将被解散，其成员不获补偿。

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