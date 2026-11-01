在巴基斯坦卡拉奇，世界银行批准了一项1.5亿美元的项目，以帮助信德省政府改善城市不动产税征收，并增强市政服务能力。《黎明报》报道了这一消息。

覆盖25个地方议会的项目

世界银行执行董事会批准了Sindh Property Revenues Enhancement Programme，即Sindh PREP。该项目将覆盖卡拉奇25个地方议会，当地共有358万人居住。这些社区将获得用于提供市政服务的投资资金。

该倡议旨在改善城市不动产税，即Urban Immovable Property Tax的征收。该项目还 предусматривает增强信德省入选地方议会提供市政服务的能力。

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用于地方基础设施的资金

据世界银行称，所征收城市不动产税收入中约70%将被直接再投资于参与该项目社区的市政基础设施和服务。

世界银行驻巴基斯坦主任博洛尔玛·阿姆加巴扎尔指出，信德省地方议会超过95%的资金依赖省级政府转移支付。该行高级城市发展专家戴维森·穆查德尼卡表示，卡拉奇在从房产税基中获得收入、并将这些资源用于居民和企业所需基础设施方面，拥有巨大的尚未开发潜力。

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