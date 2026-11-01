W Karaczi w Pakistanie Bank Światowy zatwierdził program o wartości 150 mln dolarów, który ma pomóc rządowi prowincji Sindh poprawić pobór miejskiego podatku od nieruchomości oraz wzmocnić zdolności służb komunalnych. Informuje o tym Dawn.

Program dla 25 lokalnych rad

Program Sindh Property Revenues Enhancement Programme, czyli Sindh PREP, został zatwierdzony przez Radę Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego. Obejmie on 25 lokalnych rad w Karaczi, gdzie mieszka 3,58 mln osób. W tych społecznościach finansowane będą inwestycje w świadczenie usług komunalnych.

Inicjatywa ma poprawić pobór miejskiego podatku od nieruchomości — Urban Immovable Property Tax. Program przewiduje również wzmocnienie zdolności wybranych lokalnych rad w Sindh do świadczenia usług komunalnych.

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Środki na lokalną infrastrukturę

Według Banku Światowego około 70% wpływów z zebranego miejskiego podatku od nieruchomości zostanie bezpośrednio ponownie zainwestowane w infrastrukturę komunalną i usługi w społecznościach uczestniczących w programie.

Dyrektorka Banku Światowego w Pakistanie Bolormaa Amgaabazar zauważyła, że lokalne rady w Sindh w ponad 95% zależą od transferów władz prowincjonalnych. Starszy specjalista banku ds. rozwoju miejskiego Davison Muchadenyika oświadczył, że Karaczi ma znaczny niewykorzystany potencjał uzyskiwania dochodów z podatkowej bazy nieruchomości i kierowania tych środków na infrastrukturę potrzebną mieszkańcom i przedsiębiorstwom.

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