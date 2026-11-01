В Исламабаде правительственный Комитет по законодательным вопросам одобрил проект Закона 2026 года о внесении изменений в законодательство, касающееся National Bank of Pakistan (NBP). Реформа должна улучшить корпоративное управление и работу государственного банка в соответствии с условием программы Международного валютного фонда, сообщает The Express Tribune. Для выполнения этого условия законопроект еще должен быть одобрен парламентом Пакистана.

Назначение президента банка

Согласно проекту, федеральное правительство будет назначать президента NBP после консультаций с Государственным банком Пакистана. Его будут выбирать из трех кандидатов, которых центральный совет NBP должен рекомендовать большинством в три четверти голосов.

В такое большинство обязательно должен входить голос директора Финансового подразделения. Издание отмечает, что это требование ограничивает самостоятельность совета банка при формировании списка кандидатов. Президента предлагают назначать на три года по контракту, привязанному к результатам работы; федеральное правительство сможет продлить контракт при условии существенно удовлетворительных результатов.

Новые правила управления

NBP, который федеральное правительство определило как стратегическое государственное предприятие, планируется регулировать Законом о NBP, Законом о государственных предприятиях и Законом о Суверенном фонде благосостояния Пакистана. В случае противоречий между Законом о государственных предприятиях и Законом о NBP приоритет будет иметь первый.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Большинство членов центрального совета должны составлять независимые директора из частного сектора. Федеральное правительство будет назначать председателя совета из числа независимых директоров, а также четырех независимых директоров после консультаций с Государственным банком Пакистана. Общее число членов центрального совета может составлять от шести до девяти, при этом независимые директора должны сохранять большинство.

Ограничения для политиков и аудит

В состав совета не смогут входить члены Сената, Национальной ассамблеи, провинциальных ассамблей и избранные члены местных советов. Законопроект также предусматривает создание аудиторского комитета, большинство которого будут составлять независимые директора. Председатель центрального совета и президент банка не будут входить в этот комитет.

После вступления закона в силу местные советы, региональные комитеты и другие существующие органы управления NBP будут распущены без компенсаций их членам.

Читай нас в