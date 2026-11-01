В Париже, Франция, представители Международного валютного фонда, по данным Asharq Al-Awsat, настаивают на том, чтобы банки Ливана, стремящиеся продолжить работу после реструктуризации, достигли коэффициента достаточности капитала на уровне 15% в течение пяти–семи лет. Встречи с участием центрального банка Ливана, Комиссии банковского контроля и представителей банков показали, что между сторонами сохраняются разногласия относительно реформирования сектора и распределения убытков.

Условия работы банков

Переговоры состоялись при содействии Rothschild — международного советника центрального банка Ливана. Их целью было согласовать подходы к положениям проекта закона о финансовом урегулировании и возврате депозитов, который правительство внесло в парламент в конце прошлого года.

По информации издания, делегация МВФ не изменила позицию относительно ограничения использования государственных средств и соблюдения очередности поглощения убытков. Согласно этому принципу, первыми убытки должны нести капитал банков, акционеры и владельцы инструментов собственного капитала. Фонд считает повышенное требование к достаточности капитала необходимым для восстановления международного доверия к финансовому сектору Ливана после кризиса.

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Потребность в новом капитале

Для выполнения условия банкам потребуются значительные денежные вливания, взносы в капитал или новые инвесторы. Согласно предварительным оценкам, приведенным Asharq Al-Awsat, объем необходимых средств может составить до двойного размера нынешнего капитала банков. Их капитал резко сократился по сравнению с уровнем свыше 20 млрд долларов из-за падения ливанского фунта.

Акционеры банков не спешат предоставлять новый капитал до завершения переговоров с МВФ, проведения правительством структурных реформ в государственном секторе, принятия среднесрочного бюджетно-налогового плана и прояснения результатов реструктуризации ливанских еврооблигаций. Правительство Ливана оценивает финансовый разрыв страны примерно в 70 млрд долларов.

Представители банковского сектора считают, что предложенный подход недостаточно учитывает роль и ответственность государства в привлечении финансирования с баланса центрального банка. Они также отмечают, что решение правительства приостановить выплаты по всем обязательствам по еврооблигациям лишило коммерческие банки и центральный банк доступа к важным финансовым активам.

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