W Paryżu we Francji przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego, według Asharq Al-Awsat, nalegają, aby banki Libanu, które chcą kontynuować działalność po restrukturyzacji, osiągnęły wskaźnik adekwatności kapitałowej na poziomie 15% w ciągu pięciu–siedmiu lat. Spotkania z udziałem banku centralnego Libanu, Komisji Kontroli Bankowej oraz przedstawicieli banków pokazały, że między stronami nadal istnieją różnice dotyczące reformy sektora i podziału strat.

Warunki działalności banków

Negocjacje odbyły się przy wsparciu Rothschilda, międzynarodowego doradcy banku centralnego Libanu. Ich celem było uzgodnienie podejścia do przepisów projektu ustawy o uregulowaniu finansowym i zwrocie depozytów, który rząd przedłożył parlamentowi pod koniec ubiegłego roku.

Według publikacji delegacja MFW nie zmieniła swojego stanowiska w sprawie ograniczenia wykorzystania środków publicznych i przestrzegania kolejności absorbowania strat. Zgodnie z tą zasadą straty powinny najpierw ponosić kapitał banków, akcjonariusze i posiadacze instrumentów kapitałowych. Fundusz uważa podwyższony wymóg adekwatności kapitałowej za niezbędny do odbudowy międzynarodowego zaufania do libańskiego sektora finansowego po kryzysie.

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Potrzeba nowego kapitału

Aby spełnić ten warunek, banki będą potrzebowały znacznych zastrzyków gotówki, wkładów kapitałowych lub nowych inwestorów. Według wstępnych szacunków przytoczonych przez Asharq Al-Awsat kwota potrzebnych środków może sięgnąć dwukrotności obecnego kapitału banków. Ich kapitał gwałtownie zmniejszył się w porównaniu z poziomem przekraczającym 20 mld dolarów z powodu spadku kursu funta libańskiego.

Akcjonariusze banków nie spieszą się z zapewnieniem nowego kapitału do czasu zakończenia negocjacji z MFW, przeprowadzenia przez rząd reform strukturalnych w sektorze publicznym, przyjęcia średnioterminowego planu fiskalnego oraz wyjaśnienia wyników restrukturyzacji libańskich euroobligacji. Rząd Libanu szacuje lukę finansową kraju na około 70 mld dolarów.

Przedstawiciele sektora bankowego uważają, że proponowane podejście w niewystarczającym stopniu uwzględnia rolę i odpowiedzialność państwa w pozyskiwaniu finansowania z bilansu banku centralnego. Zauważają również, że decyzja rządu o zawieszeniu płatności ze wszystkich zobowiązań z tytułu euroobligacji pozbawiła banki komercyjne i bank centralny dostępu do ważnych aktywów finansowych.

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