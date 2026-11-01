W Pakistanie Federalny Zarząd Podatkowy (FBR) w pierwszych czterech miesiącach roku fiskalnego 2026/27, od lipca do października, zebrał 4,089 bln rupii pakistańskich dochodów. To o 96 mld rupii mniej niż ustalony na ten okres cel wynoszący 4,185 bln rupii, podaje Dawn.

Dochody wzrosły o 6%

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku łączna kwota zebranych dochodów wzrosła o 6% — wówczas wynosiła 3,840 bln rupii.

Głównymi przyczynami niewykonania planu były wpływy z podatku dochodowego i ceł. Wpływy z podatku dochodowego w ciągu czterech miesięcy wyniosły 1,861 bln rupii wobec celu 2,009 bln rupii — niedobór wyniósł 148 mld rupii. Jednocześnie wskaźnik ten wzrósł o 4% w ujęciu rocznym.

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Podatek od sprzedaży przekroczył plan

Pobór podatku od sprzedaży osiągnął 1,524 bln rupii, przekraczając plan o 76 mld rupii. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrósł o 12%. Publikacja zauważa, że na krajowe wpływy z tego podatku oddziałują wyższa inflacja i wzrost cen produktów naftowych.

Wpływy celne wyniosły 427 mld rupii przy planie 449 mld rupii, a więc były niższe o 22 mld rupii. Jednocześnie było to o 4 mld rupii więcej niż rok wcześniej. Wpływy z federalnego podatku akcyzowego osiągnęły cel na poziomie 278 mld rupii i wzrosły o 7% w ujęciu rocznym.

Rząd Pakistanu ustalił roczny cel poboru dochodów w roku fiskalnym 2026/27 na poziomie 15,264 bln rupii. Od lipca do października FBR wypłacił również podatnikom 265 mld rupii zwrotów i ulg, o 28,64% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

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