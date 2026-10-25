Korea Południowa odnotowała w okresie od kwietnia do czerwca nadwyżkę na rachunku bieżącym w wysokości 116,63 mld dolarów i zajęła drugie miejsce wśród największych gospodarek. Wyższy wynik miały jedynie Chiny — 193,72 mld dolarów, podaje Korea Herald, powołując się na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego dostępne w Systemie Statystyki Ekonomicznej Banku Korei.

Porównanie z Niemcami i Japonią

Niemcy zajęły trzecie miejsce z nadwyżką wynoszącą 52,28 mld dolarów, a Japonia — czwarte z wynikiem 50,62 mld dolarów. Łączna nadwyżka tych dwóch państw wyniosła 102,9 mld dolarów, czyli o 13,73 mld dolarów mniej niż wynik Korei Południowej.

To pierwszy przypadek od pierwszego kwartału 1996 roku, gdy nadwyżka Korei Południowej przewyższyła łączne wyniki Niemiec i Japonii. Porównywalne dane dla wszystkich trzech państw są dostępne właśnie od tego okresu.

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Rola eksportu chipów

W ujęciu rocznym nadwyżka na rachunku bieżącym Korei Południowej wzrosła ponad czterokrotnie — z 28,39 mld dolarów. Dla porównania, wskaźniki Niemiec i Japonii wzrosły odpowiednio o 11,9% i 5%.

Do wzrostu przyczynił się skok eksportu półprzewodników w warunkach rosnących cen chipów i wysokiego światowego popytu. Według Ministerstwa Danych i Statystyki eksport półprzewodników Korei Południowej wzrósł w drugim kwartale o 181,6% rok do roku, do 113,89 mld dolarów.

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